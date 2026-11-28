Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно тысячи пассажиров добираются по делам на столичном метро. Однако мало кто задумывается о том, какую историю хранят её стены. В частности, одну из самых загруженных станций — "Театральную" — буквально встраивали в красную линию.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Чем уникальна одна из станций киевского метро

Станция киевского метрополитена "Театральная" является одной из самых атмосферных локаций города, однако история её создания остаётся малоизвестной широкой публике.

Станция была открыта 6 ноября 1987 года как дополнительный объект на участке красной линии метро. Изначально она носила название "Ленинская", однако в 1993 году её переименовали в "Театральную" из-за непосредственной близости к Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко.

Техническая реализация проекта потребовала сложных инженерных решений: станцию интегрировали в уже эксплуатируемый участок между станциями "Университет" и "Крещатик". Для этого метростроители произвели разрыв перегона и обустроили новую камеру станции.

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Впоследствии, после открытия пересадочного узла на станции "Золотые ворота", "Театральная" приобрела статус ключевого транспортного узла в центре Киева.

Старые туннели, длиной более 300 метров каждый, на сегодняшний день законсервированы, а доступ к ним имеют только работники метрополитена.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о необычных станциях метро в Европе. Во Франкфурте вход на станцию «Бокенхаймер Варте» напоминает старый трамвай, врезавшийся в тротуар. Такой необычный замысел архитектора Збигнева Пининского воплотили ещё в 1986 году, а во время расширения станции его решили сохранить.

Также мы писали о том, как в Лондоне используют тепло метро для отопления домов. В районе Ислингтон горячий воздух с Северной линии по трубопроводам подают в сотни домов и предприятий. Таким образом город получает тепло из источника, который обычно остается неиспользованным.