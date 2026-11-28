Приховує тунелі: станція метро Києва, яку "врізали" у червону гілку
Щодня столичною підземкою добираються у справах тисячі пасажирів. Проте мало хто замислюється про те, яку історію зберігають її стіни. Зокрема, одну із найзавантаженіших станцій "Театральну" буквально вбудовували у червону лінію.
Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.
Чим унікальна одна зі станцій метро Києва
Станція київського метрополітену "Театральна" є однією з найбільш атмосферних локацій міста, проте історія її створення залишається маловідомою для широкого загалу.
Станцію було відкрито 6 листопада 1987 року як додатковий об'єкт на ділянці червоної лінії метро. Спочатку вона носила назву "Ленінська", проте у 1993 році її перейменували на "Театральну" через безпосередню близькість до Національної опери України імені Тараса Шевченка.
Технічна реалізація проєкту потребувала складних інженерних рішень: станцію інтегрували у вже експлуатовану ділянку між станціями "Університет" та "Хрещатик". Для цього метробудівці здійснили розрив перегону та облаштували нову камеру станції.
Згодом, після відкриття пересадочного вузла на станцію "Золоті ворота", "Театральна" набула статусу ключового транспортного хабу в центрі Києва.
Старі тунелі, довжиною понад 300 метрів кожен, на сьогодні законсервовані, а доступ до них мають лише працівники метрополітену.
Раніше Новини.LIVE розповідали про незвичайні станції метро в Європі. У Франкфурті вхід до станції "Бокенхаймер Варте" нагадує старий трамвай, який врізався у тротуар. Такий незвичний задум архітектора Збігнєва Пінінського втілили ще у 1986 році, а під час розширення станції його вирішили зберегти.
Також ми писали, як у Лондоні використовують тепло метро для опалення будинків. У районі Іслінгтон гаряче повітря з Північної лінії передають трубопроводами до сотень осель і підприємств. Так місто отримує тепло з джерела, яке зазвичай залишається невикористаним.