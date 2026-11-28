Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Щодня столичною підземкою добираються у справах тисячі пасажирів. Проте мало хто замислюється про те, яку історію зберігають її стіни. Зокрема, одну із найзавантаженіших станцій "Театральну" буквально вбудовували у червону лінію.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Реклама

Чим унікальна одна зі станцій метро Києва

Станція київського метрополітену "Театральна" є однією з найбільш атмосферних локацій міста, проте історія її створення залишається маловідомою для широкого загалу.

Станцію було відкрито 6 листопада 1987 року як додатковий об'єкт на ділянці червоної лінії метро. Спочатку вона носила назву "Ленінська", проте у 1993 році її перейменували на "Театральну" через безпосередню близькість до Національної опери України імені Тараса Шевченка.

Технічна реалізація проєкту потребувала складних інженерних рішень: станцію інтегрували у вже експлуатовану ділянку між станціями "Університет" та "Хрещатик". Для цього метробудівці здійснили розрив перегону та облаштували нову камеру станції.

Читайте також:

Згодом, після відкриття пересадочного вузла на станцію "Золоті ворота", "Театральна" набула статусу ключового транспортного хабу в центрі Києва.

Старі тунелі, довжиною понад 300 метрів кожен, на сьогодні законсервовані, а доступ до них мають лише працівники метрополітену.

Раніше Новини.LIVE розповідали про незвичайні станції метро в Європі. У Франкфурті вхід до станції "Бокенхаймер Варте" нагадує старий трамвай, який врізався у тротуар. Такий незвичний задум архітектора Збігнєва Пінінського втілили ще у 1986 році, а під час розширення станції його вирішили зберегти.

Також ми писали, як у Лондоні використовують тепло метро для опалення будинків. У районі Іслінгтон гаряче повітря з Північної лінії передають трубопроводами до сотень осель і підприємств. Так місто отримує тепло з джерела, яке зазвичай залишається невикористаним.