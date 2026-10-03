Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт American Airlines добавила новую услугу: как она упростит путешествие

American Airlines добавила новую услугу: как она упростит путешествие

Ua ru
3 октября 2026 12:18
American Airlines добавила услугу AAdvantage: как ею воспользоваться и какие преимущества она предоставляет
Самолет American Airlines. Фото: American Airlines/Facebook

Авиакомпания American Airlines анонсировала новую услугу для пассажиров. Функция в приложении American позволяет участникам программы AAdvantage выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования.

Об этом пишет The Independent, передает Новини.LIVE.

Реклама

Новая услуга American Airlines

Путешественники, которые не хотят сидеть на среднем месте, теперь могут автоматически получать желаемые места еще до вылета.

Отныне пассажиры American Airlines в приложении могут указать, какое место они хотят выбрать: у окна, у прохода или посередине, и если такое место освободится, программа автоматически его забронирует.

Функция отслеживания мест доступна не позднее чем за 24 часа до вылета. За смену места пассажирам не придется платить дополнительных сборов. Однако авиакомпания не будет пересаживать пассажиров на места бизнес-класса, даже если такие станут доступными.

Читайте также:

AAdvantage позволяет компании отслеживать наличие свободных мест, предпочтения пассажиров и соответствие требованиям.

Авиакомпания выполняет более 6 000 ежедневных рейсов в более чем 350 городов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пилоты отдыхают во время длительных полётов. Им действительно разрешено спать прямо в кабине во время полёта. Однако при этом управление самолётом не переходит полностью в режим автопилота.

Также Новини.LIVE писали, для чего нужны крошечные отверстия в иллюминаторах самолетов. Эти отверстия на самом деле не проходят насквозь через все стекло. Иллюминаторы в самолетах состоят из трех слоев акрила, и отверстие проходит только через среднее стекло.

авиарейсы самолет авиабилеты пасажири
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации