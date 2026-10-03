American Airlines добавила услугу AAdvantage: как ею воспользоваться и какие преимущества она предоставляет

Самолет American Airlines. Фото: American Airlines/Facebook

Авиакомпания American Airlines анонсировала новую услугу для пассажиров. Функция в приложении American позволяет участникам программы AAdvantage выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования.

Об этом пишет The Independent, передает Новини.LIVE.

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Новая услуга American Airlines

Путешественники, которые не хотят сидеть на среднем месте, теперь могут автоматически получать желаемые места еще до вылета.

Отныне пассажиры American Airlines в приложении могут указать, какое место они хотят выбрать: у окна, у прохода или посередине, и если такое место освободится, программа автоматически его забронирует.

Функция отслеживания мест доступна не позднее чем за 24 часа до вылета. За смену места пассажирам не придется платить дополнительных сборов. Однако авиакомпания не будет пересаживать пассажиров на места бизнес-класса, даже если такие станут доступными.

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AAdvantage позволяет компании отслеживать наличие свободных мест, предпочтения пассажиров и соответствие требованиям.

Авиакомпания выполняет более 6 000 ежедневных рейсов в более чем 350 городов.

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