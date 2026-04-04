Проезд в метро в апреле: самые дешевые и дорогие билеты

Дата публикации 4 апреля 2026 07:32
Цены на метро в Украине в апреле 2026: где самый дорогой и самый дешевый проезд
Пассажиры осуществляют посадку в столичном метрополитене. Фото: Новини.LIVE

В трех крупнейших городах Украины — Киеве, Харькове и Днепре есть доступный транспорт для тысяч горожан и гостей. На фоне существенного роста цен на топливо метрополитен является отличным вариантом сэкономить средства. За одну поездку в среднем придется заплатить около 8-10 гривен.

Новини.LIVE расскажут, где украинцам дороже всего обойдется проезд в метро в апреле 2026 года.

Цены на проезд в метро Днепра

Самая дорогая поездка в подземке сейчас в Днепре. Стоимость разового проезда в апреле 2026 года составляет 10 гривен. Проезд можно оплатить с помощью жетона, который можно приобрести в кассах метрополитена в вестибюле станций, а также с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

Пассажиры имеют возможность приобрести комбинированные месячные проездные билеты. Его обычная стоимость составляет 900 гривен, для студентов — 450 гривен. Комбинированным проездным можно пользоваться не только в метро, но и в трамвае и троллейбусе.

Цены на проезд в метро Киева

В апреле 2026 года стоимость проезда в столичном метрополитене остается неизменной и составляет 8 гривен. Киевляне и гости города могут приобрести одноразовый билет через приложение "Киев Цифровой", оплатить бумажный вариант в автоматах, или оплатить проезд через банковский терминал.

"Киев Цифровой" можно пополнить прямо в приложении, в кассах метрополитена, в боксах самообслуживания EasyPay и через платежные терминалы Ірау и EasyPay.

Пассажиры могут приобрести необходимое количество поездок на 15 дней. В частности, при покупке 10-19 поездок сразу, каждая вам обойдется по 7,70 гривен, а если приобрести сразу 50 поездок — каждая будет стоить 6,50 гривен.

Цены на проезд в метро Харькова

С 24 мая 2022 года и до соответствующего распоряжения Харьковского городского головы проезд в Харьковском метрополитене, как и в другом муниципальном транспорте является бесплатным. Мэр города Игорь Терехов пообещал горожанам оставить доступным проезд в метро до конца военного положения.

До начала полномасштабного вторжения России билеты в харьковской подземке, так как и киевской, стоили 8 гривен.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие станции метро в Харькове уже не найдешь на схемах и картах. С начала оккупации Россией украинских территорий власти города переименовали 12 станций. Чтобы не заблудиться в Харькове - лучше разобраться с названиями заранее.

Также Новини.LIVE рассказывали, в какой стране мира расположен самый большой метрополитен. Он простирается более чем на 800 километров и насчитывает более 500 станций, которые соединяют густонаселенные районы мегаполиса. Его поезда ежедневно перевозят более 10 миллионов пассажиров.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

