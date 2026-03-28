Самые красивые железнодорожные маршруты, которые стоит увидеть собственными глазами

"Бернина Экспресс" курсирует по живописному маршруту.

Поездки на поезде не только позволяют спокойно любоваться окружающими пейзажами, но и делают само путешествие частью приключения. Эксперты в сфере туризма назвали самые живописные в мире железнодорожные маршруты. Рейтинг возглавила Азия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на InsureandGo.

Романтический поезд Сагано в Японии

Поезд Сагано проезжает мимо бамбукового леса Арасияма в Киото. Это короткая 25-минутная поездка вдоль реки Ходзу открывает одни из самых привлекательных пейзажей Азии — скалы на берегу реки и горные пейзажи.

Если решитесь поехать в Японию — бронируйте билеты заранее. Их быстро раскупают, особенно во время сезона цветения сакуры и осенью, когда клены меняют цвет и окрашивают окружающую природу в оттенки красного.

"Бернина Экспресс", который курсирует из Швейцарии в Италию

"Бернина Экспресс" входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из самых знаковых железнодорожных путешествий Европы.

Маршрут пролегает через Альпы между городами Кур в Швейцарии и Тирано в Италии, поднимаясь к Оспицио-Бернина — самой высокой точке среди всех железных дорог Альп. Во время четырехчасового путешествия вы сможете насладиться невероятными видами, даже не вставая со своего места.

"Глейшер Экспресс" в Швейцарии

Этот поезд называют "самым медленным экспресс в мире". Такое "прозвище" вполне оправдано, ведь путешествие между Церматтом и Санкт-Морицом длится 8 часов.

Однако маршрут был создан таким длинным намеренно — чтобы туристы успели насладиться пейзажами, когда поезд проезжает мимо Маттерхорна и ущелья Рейна, также известного как "Швейцарский Гранд-Каньон".

