Самые красивые железнодорожные маршруты, которые стоит увидеть собственными глазами

Главная Транспорт Самые красивые ж/д маршруты, которые стоит увидеть собственными глазами

Самые красивые ж/д маршруты, которые стоит увидеть собственными глазами

Дата публикации 28 марта 2026 16:27
"Бернина Экспресс" курсирует по живописному маршруту. Фото: Tripadvisor

Поездки на поезде не только позволяют спокойно любоваться окружающими пейзажами, но и делают само путешествие частью приключения. Эксперты в сфере туризма назвали самые живописные в мире железнодорожные маршруты. Рейтинг возглавила Азия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на InsureandGo.

Романтический поезд Сагано в Японии

Поезд Сагано проезжает мимо бамбукового леса Арасияма в Киото. Это короткая 25-минутная поездка вдоль реки Ходзу открывает одни из самых привлекательных пейзажей Азии — скалы на берегу реки и горные пейзажи.

Если решитесь поехать в Японию — бронируйте билеты заранее. Их быстро раскупают, особенно во время сезона цветения сакуры и осенью, когда клены меняют цвет и окрашивают окружающую природу в оттенки красного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Бернина Экспресс", который курсирует из Швейцарии в Италию

"Бернина Экспресс" входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из самых знаковых железнодорожных путешествий Европы.

Маршрут пролегает через Альпы между городами Кур в Швейцарии и Тирано в Италии, поднимаясь к Оспицио-Бернина — самой высокой точке среди всех железных дорог Альп. Во время четырехчасового путешествия вы сможете насладиться невероятными видами, даже не вставая со своего места.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Глейшер Экспресс" в Швейцарии

Этот поезд называют "самым медленным экспресс в мире". Такое "прозвище" вполне оправдано, ведь путешествие между Церматтом и Санкт-Морицом длится 8 часов.

Однако маршрут был создан таким длинным намеренно — чтобы туристы успели насладиться пейзажами, когда поезд проезжает мимо Маттерхорна и ущелья Рейна, также известного как "Швейцарский Гранд-Каньон".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как сообщали Новини.LIVE, в конце весны в Европе появится новый поезд. Этот рейс объединит крупнейший город Швейцарии Цюрих с популярным курортным итальянским городом Римини на побережье Адриатического моря. Поезд будет курсировать ежедневно с 30 мая по 5 октября.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express Lux Express объединились и пассажиры смогут покупать единый билет и на поезд, и на автобус. Благодаря такому сотрудничеству путешественники могут выгодно ездить из Польши и Чехии в страны Прибалтики. Цены на билеты стартуют от 34,9 евро (примерно 1800 гривен).

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
