Найгарніші залізничні маршрути, які варто побачити на власні очі

Найгарніші залізничні маршрути, які варто побачити на власні очі

Дата публікації: 28 березня 2026 16:27
"Берніна Експрес" курсує мальовничим маршрутом. Фото: Tripadvisor

Поїздки потягом не тільки дозволяють спокійно милуватися навколишніми краєвидами, але й роблять саму подорож частиною пригоди. Експерти у сфері туризму назвали наймальовничіші у світі залізничні маршрути. Рейтинг очолила Азія.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на InsureandGo.

Романтичний поїзд Сагано в Японії

Поїзд Сагано проїжджає повз бамбуковий ліс Арасіяма в Кіото. Це коротка 25-хвилинна поїздка вздовж річки Ходзу відкриває одні з найпривабливіших пейзажів Азії — скелі на березі річки та гірські краєвиди.

Якщо наважитесь поїхати до Японії — бронюйте квитки заздалегідь. Їх швидко розкуповують, особливо під час сезону цвітіння сакури та восени, коли клени змінюють колір і забарвлюють навколишню природу у відтінки червоного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Берніна Експрес", який курсує з Швейцарії до Італії 

"Берніна Експрес" входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є одним з найзнаковіших залізничних подорожей Європи.

Маршрут пролягає через Альпи між містами Кур у Швейцарії та Тірано в Італії, піднімаючись до Оспіціо-Берніна — найвищої точки серед усіх залізниць Альп. Під час чотиригодинної подорожі ви зможете насолодитися неймовірними краєвидами, навіть не встаючи зі свого місця. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Глейшер Експрес" у Швейцарії

Цей потяг називають "найповільнішим експрес у світі". Таке "прізвисько" є цілком виправдане, адже подорож між Церматтом і Санкт-Моріцом триває 8 годин.

Проте маршрут був створеним таким довгим навмисно — щоб туристи встигли насолодитися краєвидами, коли поїзд проїжджає повз Маттерхорн та ущелину Рейну, також відому як "Швейцарський Гранд-Каньйон". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Як повідомляли Новини.LIVE, наприкінці весни в Європі з'явиться новий потяг. Цей рейс об'єднає найбільше місто Швейцарії Цюрих із популярним курортним італійським містом Ріміні на узбережжі Адріатичного моря. Потяг курсуватиме щодня з 30 травня по 5 жовтня.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express Lux Express об'єднались і пасажири зможуть купувати єдиний квиток і на потяг, і на автобус. Завдяки такій співпраці мандрівники можуть вигідно їздити з Польщі та Чехії до країн Прибалтики. Ціни на квитки стартують від 34,9 євро (приблизно 1800 гривень).

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
