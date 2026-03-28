Найгарніші залізничні маршрути, які варто побачити на власні очі

"Берніна Експрес" курсує мальовничим маршрутом. Фото: Tripadvisor

Поїздки потягом не тільки дозволяють спокійно милуватися навколишніми краєвидами, але й роблять саму подорож частиною пригоди. Експерти у сфері туризму назвали наймальовничіші у світі залізничні маршрути. Рейтинг очолила Азія.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на InsureandGo.

Романтичний поїзд Сагано в Японії

Поїзд Сагано проїжджає повз бамбуковий ліс Арасіяма в Кіото. Це коротка 25-хвилинна поїздка вздовж річки Ходзу відкриває одні з найпривабливіших пейзажів Азії — скелі на березі річки та гірські краєвиди.

Якщо наважитесь поїхати до Японії — бронюйте квитки заздалегідь. Їх швидко розкуповують, особливо під час сезону цвітіння сакури та восени, коли клени змінюють колір і забарвлюють навколишню природу у відтінки червоного.

"Берніна Експрес", який курсує з Швейцарії до Італії

"Берніна Експрес" входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є одним з найзнаковіших залізничних подорожей Європи.

Читайте також:

Маршрут пролягає через Альпи між містами Кур у Швейцарії та Тірано в Італії, піднімаючись до Оспіціо-Берніна — найвищої точки серед усіх залізниць Альп. Під час чотиригодинної подорожі ви зможете насолодитися неймовірними краєвидами, навіть не встаючи зі свого місця.

"Глейшер Експрес" у Швейцарії

Цей потяг називають "найповільнішим експрес у світі". Таке "прізвисько" є цілком виправдане, адже подорож між Церматтом і Санкт-Моріцом триває 8 годин.

Проте маршрут був створеним таким довгим навмисно — щоб туристи встигли насолодитися краєвидами, коли поїзд проїжджає повз Маттерхорн та ущелину Рейну, також відому як "Швейцарський Гранд-Каньйон".

