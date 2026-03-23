Новый поезд соединит два популярных города Европы: направление и цены

Поезд "Eurocity 152" соединит Цюрих и Римини. Фото: greatrail.com

На фоне авиационного кризиса в странах Ближнего Востока продолжает расти количество железнодорожных рейсов в Европе. В частности, в конце весны новый поезд соединит крупнейший город Швейцарии Цюрих с популярным курортным итальянским городом Римини на побережье Адриатического моря.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travel off Path.

Новый железнодорожный рейс в Италию

Новый поезд "Eurocity 152" будет курсировать ежедневно с 30 мая по 5 октября.

Поезд будет отправляться с Центрального вокзала Цюриха в 10:33 и подбирать пассажиров на ряде промежуточных остановок в Швейцарии. Он будет останавливаться в Цуге, Арт-Гольдау, Беллинцони, Лугано и Кьяссо.

Остановки "Eurocity 152" в Италии:

Пьяченца;

Парма;

Реджо-Эмилия;

Модена;

Болонья-Централе;

Фаэнца;

Форли;

Чезена.

На конечную станцию Римини поезд будет прибывать в 18:23. Возвращаться из Римини поезд будет в 9:52 утра и прибывать в Цюрих в 17:27.

Билеты обойдутся пассажирам в 115 евро (примерно 5 830 гривен).

Пока не предусмотрено никаких рейсов между аэропортом Цюриха и Римини, хотя это и один из самых модных приморских курортов Италии, поэтому поезд станет идеальным вариантом добраться на отдых.

Проездной распространяется на региональные поезда, путь которых иногда выходит за пределы страны. Оплатив определенную сумму раз в месяц, вы имеете возможность без переплат посетить Австрию, Нидерланды и другие европейские страны.

Частые вопросы

Чем уникален итальянский город Римини?

Римини — прибрежная жемчужина северо-восточного итальянского региона Эмилия-Романья. Город является одним из старейших курортов Италии, здесь расположен огромный песчаный пляж. В Римини насчитывается более 200 пляжных заведений, около 1000 отелей и десятки семейных пляжных клубов прямо на берегу моря.

Во сколько обойдется отдых в Римини?

Римини является одним из самых доступных курортов на побережье Италии. Тут довольно демократичные цены — от пансионатов, арендованного жилья, пляжных клубов до тратторий на набережной.

Ориентировочная стоимость ночевки в апартаментах с тремя спальнями в Римини составляет 120 евро (примерно 6 100 гривен), тогда как простой номер в отеле в нескольких шагах от главного пляжа обойдется вам в 80 евро (около 4 100 гривен).