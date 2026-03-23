Україна
Главная Транспорт Новый поезд соединит два популярных города Европы: направление и цены

Новый поезд соединит два популярных города Европы: направление и цены

Дата публикации 23 марта 2026 14:28
Новый поезд соединит два популярных города Европы: направление и цены
Поезд "Eurocity 152" соединит Цюрих и Римини. Фото: greatrail.com

На фоне авиационного кризиса в странах Ближнего Востока продолжает расти количество железнодорожных рейсов в Европе. В частности, в конце весны новый поезд соединит крупнейший город Швейцарии Цюрих с популярным курортным итальянским городом Римини на побережье Адриатического моря.

Новый железнодорожный рейс в Италию

Новый поезд "Eurocity 152" будет курсировать ежедневно с 30 мая по 5 октября.

Поезд будет отправляться с Центрального вокзала Цюриха в 10:33 и подбирать пассажиров на ряде промежуточных остановок в Швейцарии. Он будет останавливаться в Цуге, Арт-Гольдау, Беллинцони, Лугано и Кьяссо.

Остановки "Eurocity 152" в Италии:

  • Пьяченца;
  • Парма;
  • Реджо-Эмилия;
  • Модена;
  • Болонья-Централе;
  • Фаэнца;
  • Форли;
  • Чезена.

На конечную станцию Римини поезд будет прибывать в 18:23. Возвращаться из Римини поезд будет в 9:52 утра и прибывать в Цюрих в 17:27.

Билеты обойдутся пассажирам в 115 евро (примерно 5 830 гривен).

Пока не предусмотрено никаких рейсов между аэропортом Цюриха и Римини, хотя это и один из самых модных приморских курортов Италии, поэтому поезд станет идеальным вариантом добраться на отдых.

Ранее мы рассказывали, что между Швецией с Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут будет пролегать вдоль западного побережья Швеции и останавливаться в 7 городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.

Также писали, что благодаря проездному билету Deutschland-Ticket за 63 евро туристы могут путешествовать не только по Германии.

Проездной распространяется на региональные поезда, путь которых иногда выходит за пределы страны. Оплатив определенную сумму раз в месяц, вы имеете возможность без переплат посетить Австрию, Нидерланды и другие европейские страны.

Частые вопросы

Чем уникален итальянский город Римини?

Римини — прибрежная жемчужина северо-восточного итальянского региона Эмилия-Романья. Город является одним из старейших курортов Италии, здесь расположен огромный песчаный пляж. В Римини насчитывается более 200 пляжных заведений, около 1000 отелей и десятки семейных пляжных клубов прямо на берегу моря.

Во сколько обойдется отдых в Римини?

Римини является одним из самых доступных курортов на побережье Италии. Тут довольно демократичные цены — от пансионатов, арендованного жилья, пляжных клубов до тратторий на набережной.

Ориентировочная стоимость ночевки в апартаментах с тремя спальнями в Римини составляет 120 евро (примерно 6 100 гривен), тогда как простой номер в отеле в нескольких шагах от главного пляжа обойдется вам в 80 евро (около 4 100 гривен).

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
