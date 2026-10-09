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Главная Транспорт Самые красивые станции метро в Харькове, которые поразят иностранцев

Самые красивые станции метро в Харькове, которые поразят иностранцев

Ua ru
9 октября 2026 07:25
Метро в Харькове: список самых красивых станций метро
Харьковский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Харьковский метрополитен — один из самых популярных видов транспорта в городе. Его поезда не только доставляют пассажиров на работу и учебу, но и до известных туристических достопримечательностей. Однако некоторые станции метро сами по себе являются достопримечательностями, которые непременно поразят гостей и иностранцев.

Новини.LIVE расскажет о самых красивых станциях харьковского метро.

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Станция "Исторический музей"

Она была открыта 11 августа 1984 года. Идейно-композиционный замысел оформления станции связан с историческим музеем и раскрывает историческую тематику в целом.

Мало кто знает, что во время строительства на глубине 25 м в слое мергеля были найдены окаменелости костной рыбы палеогенового периода. Интересно, что хорошо сохранились отпечатки скелета и хвостового плавника. Находка была передана в Музей природы.

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Станция "Исторический музей". Фото: kharkiv-metro.com

Станция "Победа"

Станция открыла свои двери 25 августа 2016 года.
Она была создана в тематике Победы, поэтому архитектура имеет ярко выраженный советский стиль. Согласно замыслу, оформление должно отражать торжественность праздника Победы. Цветовая гамма сочетает красно-коричневые и белые цвета.

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Станция "Победа". Фото: kharkiv-metro.com

Станция "Ботанический сад"

Она была открыта 21 августа 2004 года.
Станция получилась красивой и выразительной. В её оформлении своеобразно и качественно раскрывается растительная тематика.

Она имеет островную платформу, окруженную стройными колоннами, напоминающими деревья. В оформлении преобладают светло-зеленые оттенки, благодаря которым создается ощущение, будто ты оказался в усаженном зеленью парке.

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Станция "Ботанический сад". Фото: kharkiv-metro.com

Каждый элемент имеет рельеф в виде листьев дерева, плитка чередуется в зигзагообразном ритме, что создает эффект волнистого фона из зеленой листвы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Также Новини.LIVE писали о секретах, которые скрывает харьковский метрополитен. Как рассказывают харьковские дигеры, под землей в самом сердце города спрятано оборонительное сооружение. Этот бункер площадью около 300–500 кв. м построен в советское время по последнему слову техники и защищён 8-тонными бронированными дверями.⠀

Харьков метро стиль общественный транспорт вагон
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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