Метро в Харкові: перелік найгарніших станцій підземки

Харківський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Харківський метрополітен є одним із найпопулярніших видів транспорту у місті. Його потяги не лише доставляють на роботу та навчання, а й до відомих туристичних локацій. Проте деякі станції підземки і є пам’ятками, які точно вразять гостей та іноземців.

Новини.LIVE розкаже про найгарніші станції метро Харкова.

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Станція "Історичний музей"

Її було відкрито 11 серпня 1984 року. Ідейно-композиційний задум оформлення станції пов’язаний з історичним музеєм і розкриває історичну тематику в цілому.

Мало хто знає, що під час будівництва на глибині 25 м у шарі мергелю було знайдено скам'янілості кісткової риби палеогенового періоду. Цікаво, що добре збереглися відбитки скелета та хвостового плавця. Відповідну знахідку було передано до Музею природи.

Станція "Історичний музей". Фото: kharkiv-metro.com

Станція "Перемога"

Станція відкрила свої двері 25 серпня 2016 року.

Вона була створена у тематиці перемоги, тому архітектура має яскраво виражений радянський стиль. Згідно із задумом, оформлення має відображати урочистість свята Перемоги. Кольорова гама поєднує червоно-коричневі та білі кольори.

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Станція "Перемога". Фото: kharkiv-metro.com

Станція "Ботанічний сад"

Її було відкрито 21 серпня 2004 року.

Станція вийшла красивою та виразною. У її оформленні своєрідно та якісно розкривається рослинна тематика.

Вона має острівну платформу, яка оточена стрункими колонами, нагадують дерева. В оздобленні панують світло-зелені відтінки, завдяки яким здається, ніби ти опинився у засадженому зеленню парку.

Станція "Ботанічний сад". Фото: kharkiv-metro.com

Кожен елемент має рельєф у вигляді листя дерева, плитка чергується у зигзагоподібному ритмі, що створює ефект хвилястого фону зеленого листя.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Також Новини.LIVE писали про секрети, які приховує метрополітен Харкова. Як розповідають харківські дигери, під землею в самому серці міста захована оборонна споруда. Цей бункер площею близько 300-500 кв. м, побудований за радянських часів за останнім словом техніки та захищений 8-тонними броньованими дверима.⠀

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