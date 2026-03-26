Найглибші станції КНДР: локація із найсекретнішою підземкою світу

Вхід до стнації метро у Північній Кореї. Фото: youngpioneertours.com

У столиці Північної Кореї Пхеньяні розташований не лише найглибший метрополітен у світі, а й один із найбільш секретних. Довгий час тут були відкриті для пасажирів лише кілька станцій, а схеми підземки зберігається під суворою таємністю.

Найсекретніше метро у світі

Метрополітен у Пхеньяні нараховує 17 станцій, які простягаються на двох коліях, загальною довжиною 22 кілометри. Лінія Чолліма проходить з півночі на південь, і лінія Хьоксін — зі сходу на захід.

Підземка була відкрита 9 вересня 1973 року та стала першим метрополітеном на Корейському півострові.

Його станції є одними з найглибших у світі. Вони розташовані на глибині приблизно 100 —120 метрів під землею.

Метрополітен будувався не лише як транспортна артерія міста, а й як укриття, де можна заховатися навіть у випадку авіаційних та ядерних ударів. Неподалік станції "Чонсин" розташований музей, присвячений історії будівництва метро.

Квиток у метро коштує копійки — 100 північнокорейських вон, що еквівалентно 0,07 долара США або 0,062 євро (приблизно 3 гривні). Вхід здійснюється через турнікети за жетонами чи паперовими квитками із магнітною стрічкою.

Метро в Пхеньяні є найсекретнішим у світі, до 2014 року для пасажирів було доступно лише 2 станції, нині обмежено відкрито всі 17 станцій. Зокрема, для пасажирів закриті депо, службові приміщення, а також частина переходів.

Найглибша станція метро у світі розташована в Китаї на глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам.

Пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до потягів. Під час спуску в пасажирів може закладати вуха через різку зміну тиску. Проте є альтернатива — ліфт, спуск на якому займає всього 53 секунди.

