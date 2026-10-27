Самолет Ryanair ждет пассажиров. Фото: ryanair.com

Ирландская компания Ryanair была вынуждена изменить маршрут самолета, следовавшего в Великобританию. Причиной стали опасные ветры, пронесшиеся по стране в результате шторма "Боэло".

Об этом пишет The Independent, передает Новини.LIVE.

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Ryanair развернул самолет из-за шторма

Отмечается, что рейс FR2955 вылетел из аэропорта Дублина в 22:19 в субботу и изначально направлялся в Ньюквей (Корнуолл), но из-за неблагоприятных погодных условий был перенаправлен в Бристоль.

Самолет Boeing 737-800 достиг крейсерской высоты 27 000 футов (более 8 километров), после чего начал снижение к аэропорту Бристоля.

По сообщениям, условия на земле были «далеко не благоприятными», что не оставило пилоту иного выбора, кроме как отменить попытку посадки.

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Сайт отслеживания полётов AirNav Radar показывает, что затем самолёт пролетел почти 1 000 миль (1 600 километров) от Бристоля и, пересек Ла-Манш, пролетел над Францией и к югу от Испании.

Самолёт Ryanair приземлился в аэропорту Аликанте-Эльче в 1:16 утра в воскресенье, примерно через три часа после вылета из аэропорта Дублина.

"Рейс из Аликанте в Ньюквей-Корнуолл 24 октября был перенаправлен в Дублин из-за сильного ветра в аэропорту Ньюквей-Корнуолл", — сообщил представитель Ryanair изданию The Independent.

Некоторое время пассажиры оставались на борту, чтобы самолет смог вылететь, как только освободится слот, однако впоследствии этот рейс вернулся в Аликанте из-за неблагоприятных погодных условий.

Лоукостер обеспечил пассажиров жильем, они также смогли перебронировать билеты на ближайший доступный рейс.

Из-за шторма "Болео", обрушившегося на Великобританию в эти выходные, были отменены десятки рейсов в аэропортах Хитроу и Гатвик.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся далеко от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам перелет.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair расширил расписание рейсов из одного из самых загруженных городов Великобритании. Лоукостер добавил сразу 6 новых маршрутов из аэропорта Ливерпуля. Уже этой зимой компания будет выполнять дополнительные рейсы в популярные города Европы.