Літак Ryanair чекає на пасажирів. Фото: ryanair.com

Ірландська компанія Ryanair була змушена змінити маршрут літака, що прямував до Великої Британії. Причиною стали небезпечні вітри, які пронеслися країною внаслідок шторму "Боело".

Про це пише The Independent, передає Новини.LIVE.

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Ryanair розвернув літак через шторм

Зазначається, що рейс FR2955 вилетів з аеропорту Дубліна о 22:19 у суботу і спочатку прямував до Ньюквей (Корнуолл), але через несприятливі погодні умови був перенаправлений до Брістоля.

Літак Boeing 737-800 досяг крейсерської висоти 27 000 футів (понад 8 кілометрів), після чого почав зниження до аеропорту Брістоля.

За повідомленнями, умови на землі були "далеко не сприятливими", що не залишило пілотові іншого вибору, як скасувати спробу посадки.

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Сайт відстеження польотів AirNav Radar показує, що потім літак пролетів майже 1 000 миль (1600 кмілометрів) від Брістоля, та перетнувши Ла-Манш, він пролетів над Францією та на південь від Іспанії.

Літак Ryanair приземлився в аеропорту Аліканте-Ельче о 1:16 ранку в неділю, приблизно через три години після вильоту з аеропорту Дубліна.

"Рейс з Аліканте до Ньюквей-Корнуолл 24 жовтня був перенаправлений до Дубліна через сильний вітер в аеропорту Ньюквей-Корнуолл", — повідомив представник Ryanair виданню The Independent.

Деякий час пасажири залишалися на борту, щоб літак міг вилетіти, щойно звільниться слот, однак згодом цей рейс повернувся до Аліканте через несприятливі погодні умови.

Лоукостер забезпечив пасажирів житлом, вони також змогли перебронювати квитки на найближчий доступний рейс.

Через шторм "Болео", що обрушився на Велику Британію цими вихідним, було скасовано десятки рейсів у аеропортах Хітроу та Гатвік.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair розширив графік польотів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії. Лоукостер додав одразу 6 нових маршрутів з аеропорту Ліверпуля. Вже цієї зими компанія здійснюватиме додаткові рейси до популярних міст Європи.