Билеты Ryanair за 15 евро: путешественница показала, как экономить на полетах

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair известна своими недорогими ценами на авиаперелеты. Пассажиры лоукостера могут путешествовать в разные города Европы и за ее пределами по значительно более низкой цене. Однако для хорошей экономии надо знать некоторые хитрости.

Самые выгодные билеты Ryanair

В Google-поиске нужно вбить фразу Ryanair Fare Finder. Далее надо зайти по первой ссылке и выбрать место вылета. Место прибытия не трогаем и оставляем в поле фразу "Any dastination".

Затем нужно выбрать нужные даты и количество дней, которые хотите провести в той или иной стране и нажимаете поиск.

На карте появятся все доступные города Европы и мира, куда вы можете улететь всего за 15 евро.

После выбора нужного направления — введите данные, забронируйте и оплатите посадочный талон в самолет.

Частые вопросы

Какую сумку без доплат можно взять на борт Ryanair?

Пассажиры могут без доплат взять на борт небольшую сумку, которая должна поместиться под передним сиденьем. Осенью 2025 года компания увеличила размеры ручной клади с 40 см x 20 см x 25 см до 40 см x 30 см x 20 см.

За превышение вышеупомянутых размеров ваш багаж будет помещен в багажный отсек самолета и вам придется оплатить 70 евро.

Когда нужно зарегистрироваться на рейс Ryanair?

Если во время бронирования вы выбрали конкретное место, check in доступен за 60 дней до вылета. В том случае, если вы не выбирали место, регистрация открывается за 24 часа до вылета.

Онлайн-регистрация закрывается за 2 часа до вылета и если вы успеете ее пройти, за check in в аэропорту придется уже заплатить 55 евро (примерно 2 780 гривен).