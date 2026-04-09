Ручная кладь Ryanair: как могут измениться правила в 2026 году

Пассажиры, которые летают ирландской авиакомпанией Ryanair, вскоре могут получить приятный бонус. Компания может увеличить нормы ручной клади. Таким образом путешественники могут брать с собой больше вещей и самолет без дополнительных расходов.

Сейчас пассажирам, путешествующим по базовым тарифам, разрешается бесплатно перевозить только один небольшой личный предмет, а за любую дополнительную ручную кладь приходится платить отдельно.

В январе Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял решение предоставить всем пассажирам право перевозить еще небольшую сумку в дополнение к уже разрешенной ручной клади.

Соответственно пассажиры будут иметь право брать с собой один предмет, размещаемый под сиденьем (сумочку, рюкзак или ноутбук), также второй предмет ручной клади, суммарные размеры которого не превышают 100 см (длина, ширина и высота), весом до 7 кг.

Эти правила будут применяться ко всем рейсам, вылетающим из аэропортов ЕС или прибывающим в них, которые выполняются авиакомпаниями, базирующимися в ЕС. Следовательно, это коснется подавляющего большинства короткомагистральных рейсов Ryanair.

Однако для вступления в силу, эти предложения должны быть утверждены Европейским Советом.

В прошлом году ЕС заставил авиакомпанию увеличить размеры бесплатного багажа. Теперь пассажиры могут брать с собой личные вещи размером до 40 × 30 × 20 см — это на 20% больше, чем предыдущий лимит в 40 × 20 × 25 см.

