Главная Транспорт Ryanair призвал пересмотреть цвет чемодана — в чем причина

Ryanair призвал пересмотреть цвет чемодана — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 15:49
Полет с Ryanair - чемодан какого цвета не стоит брать в отпуск
Чем опасны цветные чемоданы в аэропорту. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Отпуск — одно из самых приятных событий в жизни, однако иногда могут возникнуть обстоятельства, которые вы не можете контролировать. Авиарейсы могут быть отменены, отели могут быть забронированы дважды, а в худшем случае — у вас могут украсть ценные вещи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Чем опасны цветные чемоданы

Эксперт по безопасности и генеральный директор Get Licensed Шахзад Али порекомендовал пассажирам избегать яркого багажа, поскольку он может привлечь нежелательное внимание злоумышленников.

Специалист посоветовал пассажирам популярных лоукостеров, в том числе и Ryanair, приобрести себе чемодан именно черного цвета.

"Хотя новый и яркий чемодан может выглядеть более модным, он будет привлекательным не только для вас. Лучше выбрать как можно более простой вариант, если возможно, то и изношенный, чтобы он не выделялся среди других и прицепить к нему качественный замок", — порекомендовал экпсерт.

Чтобы избежать путаницы на ленте с юагажем, можно добавить идентификатор — ленту или наклейку.

Специалист также посоветовал при упаковке разделить свои вещи на три категории:

  • чрезвычайно ценные (кредитные карты, мобильные телефоны и крупные суммы наличных);
  • ценные (ювелирные изделия и другие дорогие предметы);
  • менее ценные (одежда и средства личной гигиены).

Очень ценные вещи он порекомендовал положить в поясную сумку, которая будет всегда с вами. Ноутбуки или планшеты лучше положить в ручную кладь.

Ценные вещи, которые не поместятся в ручной клади специалист посоветовал спрятать в чемодане среди менее ценных предметов.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair установил строгие правила по регистрации на рейс. Компания взимает с пассажиров плату в размере от 35 до 65 евро за регистрацию на рейсы в аэропорту. Таким образом придется дополнительно платить тем путешественникам, которые не успели зарегистрироваться на рейс онлайн — через приложение или сайт Ryanair.

Также писали, что Ryanair обвиняют в мошенничестве. Дело в том, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при изменении валюты. Чтобы не переплачивать — не стоит менять валюту при бронировании посадочного талона.

авиарейсы путешествие самолеты безопасность Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
