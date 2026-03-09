Відео
Головна Транспорт Є приманкою для злодіїв — Ryanair закликав переглянути колір валізи

Є приманкою для злодіїв — Ryanair закликав переглянути колір валізи

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 15:49
Політ з Ryanair — валізу якого кольору не варто брати у відпустку
Чим небезпечні кольорові валізи в аерпорту. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Відпустка — один з найприємніших подій у житті, проте іноді можуть виникнути обставини, які ви не можете контролювати. Авіарейси можуть бути скасовані, готелі можуть бути заброньовані двічі, а в найгіршому випадку — ви можете стати жертвою злочинців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Чим небезпечні кольорові валізи

Експерт з безпеки та генеральний директор Get Licensed Шахзад Алі порекомендував пасажирам уникати яскравого багажу, оскільки він може привернути небажану увагу зловмисників.

Фахівець порадив пасажирам популярних лоукостерів, зокрема і Ryanair, придбати собі валізу саме чорного кольору.

"Хоча нова і яскрава валіза може виглядати більш модною, вона буде привабливою не тільки для вас. Краще вибрати якомога простіший варіант, якщо можливо, то і зношену, щоб вона не виділялася з-поміж інших та причепити до неї якісний замок", — порекомендував екпсерт. 

Щоб уникнути плутанини на стрічці із багажем, можна додати ідентифікатор — стрічку або наклейку.

Фахівець також порадив під час пакування розділіти свої речі на три категорії:

  • надзвичайно цінні (кредитні картки, мобільні телефони та великі суми готівки);
  • цінні (ювелірні вироби та інші дорогі предмети);
  • менш цінні (одяг та засоби особистої гігієни).

Надзвичайно цінні речі він порекомендував покласти в поясну сумку, яка буде завжди із вами. Ноутбуки або планшети краще покласти в ручну поклажу.

Цінні речі, які не помістяться у ручній поклажі фахівець порадив заховати у валізі серед менш цінних предметів.

Раніше ми розповідали, що Ryanair встановив суворі правила щодо реєстрації на рейс. Компанія стягує з пасажирів плату в розмірі від 35 до 65 євро за реєстрацію на рейси в аеропорту. Таким чином доведеться додатково платити тим мандрівникам, які не встигли зареєструватися на рейс онлайн — через додаток або сайт Ryanair.

Також писали, що Ryanair звинувачують у шахрайстві. Річ у тім, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти. Щоб не переплачувати — не варто змінювати валюту при бронюванні посадкового талона.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
