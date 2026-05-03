Путешествие Ryanair: как узнать номер своего гейта вылета до того, как он появится на табло в аэропорту

Пассажиры совершают посадку на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Из-за введения 10 апреля в аэропортах Европы новой системы въезда/выезда (EES) возникли огромные очереди. Опытная путешественница раскрыла небольшую хитрость, благодаря которой можно сэкономить время при посадке на самолет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Как заранее узнать номер гейта на посадку

Пассажиры с ручной кладью стремятся как можно раньше попасть в самолет, ведь в большинстве случаев бюджетные тарифы авиакомпаний не гарантируют места в верхнем отсеке самолета для вещей. Поэтому путешественники часто вынуждены дополнительно платить за багаж.

Однако есть небольшой секрет, который позволит вам как можно быстрее занять место в очередь на посадку и попасть в салон самолета.

Опытная туристка рассказала, что Ryanair сообщает в приложении номер гейта еще задолго до того, как он появится на табло в аэропорту.

Все, что вам нужно сделать это:

скачать приложение Ryanair;

включить push-уведомления;

следить за обновлениями в приложении.

@cheapholidayexpert Вы знали, что Ryanair сделал это!!! 👀📲 Хак, который поможет вам быть ПЕРВЫМ у ваших ворот ✈️ Теперь я знаю, что некоторые из вас скажут: "Я всегда делал это Челси ббз", но я видел СЛИШКОМ СЛИШКОМ ЛЮДЕЙ, слоняющихся у табло вылетов, чтобы знать, что это не общеизвестная информация 😆 И да, все, что для этого требуется, это чтобы вы: 📱 Скачать приложение Ryanair 🔔 Включить push-уведомления 👀 Следить за приложением И помните, если вы за границей и у вас нет данных, чтобы подключиться к WiFi в аэропорту! Некоторые другие авиакомпании тоже делают это через свои приложения, и на самом деле, бросьте комментарий и дайте нам знать, с какими из них вы испытали это! И... 📣 LET ME KNOW - вы знали, что приложение сделало это? И любите ли вы быть первым у ворот или предпочитаете раскачиваться позже, как я!!! #CheapHolidayExp #RyanairHack #AirportTips #TravelHack #budgettravel ♬ оригинальный звук - Holiday Expert | Chelsea 👋

