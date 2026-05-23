Пассажиры Ryanair рискуют потерять оплаченное место: в чем причина

Дата публикации 23 мая 2026 20:29
Полет с Ryanair: почему пассажир может потерять забронированное место
Посадка на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Многие из нас через это проходили — вы потратили дополнительные деньги на бронирование места в самолете Ryanair, чтобы гарантированно выбрать место, и положили сумку в багажную полку, чтобы было больше пространства для ног. Однако существует малоизвестное правило лоукостера, из-за которого вы можете потерять заранее забронированное место.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Irish Mirror.

Почему может пересадить Ryanair

Как оказывается, у Ryanair действуют строгие требования по весу и балансу в самолете, и это касается не только багажа, но и пассажиров. Эти факторы могут повлиять на место, которое вам выделят на время полета.

В частности, каждый самолет имеет максимальный взлетный вес (MTOW), и поскольку каждый пассажир, единица багажа и топливо влияют на вес, чрезмерная нагрузка в носовой или хвостовой части самолета может вызвать проблемы с балансом. Дисбаланс может затруднить пилотам управление самолетом.

Максимальная взлетная масса (MTOW) большинства самолетов флота Ryanair составляет 82 600 кг, и для обеспечения баланса компания придерживается политики, которая может повлиять на выбор вашего места.

Хотя авиакомпании могут обеспечить достаточное количество топлива для полета, слишком много людей, сидящих в передней или задней части самолета, может привести к нарушению баланса. Из-за дисбаланса бортпроводники могут вас пересадить.

К сожалению, если стюард попросит вас пересесть, вы мало что сможете сделать — если вы откажетесь, вам просто откажут в посадке.

В правилах компании отмечается, что на всех рейсах пассажирам выделяются конкретные места, и они не могут менять их, за исключением случаев, "когда бортпроводники просят их пересесть из соображений распределения веса и баланса, из соображений безопасности или по другим эксплуатационным причинам".

Однако для пассажиров, которым предложили сменить место, предусмотрена возможность возврата средств.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Еще Новини.LIVE сообщали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано с уменьшением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание в столицу Германии на 50%.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
