УЗ исчерпала запас локомотивов: какое решение предлагается и откуда планируют поставлять новые вагоны

Пригородный поезд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Из-за постоянных атак со стороны России Укрзализныця исчерпала запасы локомотивов. В настоящее время перевозчик ведет переговоры с международными партнерами о поставках подвижного состава.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра агрополитики Тараса Высоцкого, передает Новини.LIVE.

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УЗ исчерпала запас локомотивов

С начала полномасштабной войны в результате российских ударов было повреждено или уничтожено более 500 локомотивов.

По словам министра, в настоящее время ведутся переговоры о поставках вагонов со странами, которые имеют такую же ширину колеи, как в Украине.

Исполнительный директор ТИС Никита Грубов рассказал, что только в порту "Южный" было потеряно три локомотива. Он добавил, что дефицит уже стал слабым местом портовой логистики.

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Как пишет FT, даже возобновление работы черноморских портов не решает проблемы доставки грузов. Дело в том, что морской экспорт зависит не только от безопасности судоходства, но и от способности железной дороги доставить соответствующую продукцию.

По данным издания, Россия в настоящее время усилила удары по поездам, перевозящим зерно, железную руду, а также ключевые экспортные грузы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют реформировать Укрзализницу. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. УЗ останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.

Также Новини.LIVE писали об особенностях вагона RIC Укрзализныци. В таких вагонах RIC есть три спальные полки, раковина и столик, но купе уже, чем в привычных украинских вагонах. Пассажирка рассказала, что на верхней полке ехать особенно неудобно.