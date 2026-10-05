УЗ вичерпала запас локомотивів: яке пропонується рішення та звідки планують поставляти нові вагони

Приміський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Через постійні атаки Росії Укрзалізниця вичерпала запаси локомотивів. Нині перевізник веде перемовини із міжнародними партнерами про поставки рухомого складу.

Про це пише Financial Times із посиланням на міністра агрополітики Тараса Висоцького, передає Новини.LIVE.

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УЗ вичерпала запас локомотивів

З початку повномасштабної війни російськими ударами було пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів.

За словами міністра, нині проводяться перемовини про поставки вагонів із країнами, які мають таку ж ширину колій, як в Україні.

Виконавчий директор ТІС Микита Грубов розповів, що лише в порту Південний було втрачено три локомотиви. Він додав, що дефіцит уже став слабким місцем портової логістики.

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Як пише FT, навіть відновлення роботи чорноморських портів не вирішує проблеми доставки вантажів. Річ у тім, що морський експорт залежить не лише від безпеки судноплавства, а й від спроможності залізниці доставити відповідну продукцію.

За даними видання, Росія нині посилила удари по потягам, які перевозять зерно, залізну руду, а також ключові експортні вантажі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Також Новини.LIVE писали про особливості RIC вагону Укрзалізниці. У таких вагонах RIC є три спальні полиці, раковина та столик, але купе вужчі за звичні українські вагони. Пасажирка розповіла, що на верхній полиці їхати особливо незручно.