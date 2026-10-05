Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт РФ атакує потяги: Укрзалізниця стикнулась з дефіцитом вагонів

РФ атакує потяги: Укрзалізниця стикнулась з дефіцитом вагонів

Ua ru
5 жовтня 2026 14:39
УЗ вичерпала запас локомотивів: яке пропонується рішення та звідки планують поставляти нові вагони
Приміський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Через постійні атаки Росії Укрзалізниця вичерпала запаси локомотивів. Нині перевізник веде перемовини із міжнародними партнерами про поставки рухомого складу.

Про це пише Financial Times із посиланням на міністра агрополітики Тараса Висоцького, передає Новини.LIVE

Реклама

УЗ вичерпала запас локомотивів

З початку повномасштабної війни російськими ударами було пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів.

За словами міністра, нині проводяться перемовини про поставки вагонів із країнами, які мають таку ж ширину колій, як в Україні.

Виконавчий директор ТІС Микита Грубов розповів, що лише в порту Південний було втрачено три локомотиви. Він додав, що дефіцит уже став слабким місцем портової логістики.

Читайте також:

Як пише FT, навіть відновлення роботи чорноморських портів не вирішує проблеми доставки вантажів. Річ у тім, що морський експорт залежить не лише від безпеки судноплавства, а й від спроможності залізниці доставити відповідну продукцію.

За даними видання, Росія нині посилила удари по потягам, які перевозять зерно, залізну руду, а також ключові експортні вантажі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Також Новини.LIVE писали про особливості RIC вагону Укрзалізниці. У таких вагонах RIC є три спальні полиці, раковина та столик, але купе вужчі за звичні українські вагони. Пасажирка розповіла, що на верхній полиці їхати особливо незручно.

Укрзалізниця Європа поїзди війна в Україні
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації