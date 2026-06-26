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Главная Транспорт Роботы и 400 гейтов: где построят самый большой аэропорт в мире

Роботы и 400 гейтов: где построят самый большой аэропорт в мире

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 07:32
В Дубае строят уникальный аэропорт: чем он удивит пассажиров со всего мира
Проект международного аэропорта "Аль-Мактум". Фото: Coop Himmelb(l)au, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Дубае планируется открытие крупнейшего и современного аэропорта в мире. В нем будут работать работы, а пассажирам не придется стоять в длинных очередях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express .

Крупнейший аэропорт мира

Новый международный аэропорт "Аль-Мактум" будет расположен на юго-западе от Дубая. Он заменит Международный аэропорт Дубая (DXB) в течение ближайшего десятилетия и, как ожидается, станет самым загруженным аэропортом в мире. Его площадь составит 70 квадратных километров.

На его территории будут размещены пять параллельных взлетно-посадочных полос, 400 выходов к самолетам. Самые современные технологии позволят обслуживать до 260 миллионов пассажиров в год.

Для сравнения, в прошлом году аэропорт DXB обслужил 86,9 миллионов пассажиров, что сделало его самым загруженным аэропортом мира по объему международных перевозок.

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Ожидается, что первый этап проекта будет завершен в течение десяти лет, а начальная пропускная способность составит 150 миллионов пассажиров в год.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 км от Киева) и Сучавы (625 км от Киева).

Также Новини.LIVE писали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Дело в том, что чаще багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

авиарейсы аэропорты Дубай
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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