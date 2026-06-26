Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Роботи та 400 гейтів: де побудують найбільший аеропорт в світі

Роботи та 400 гейтів: де побудують найбільший аеропорт в світі

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 07:32
У Дубаї будують унікальний аеропорт: чим він здивує пасажирів з усього світу
Проєкт міжнародного аеропорту "Аль-Мактум". Фото: Coop Himmelb(l)au, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У Дубаї планується відкриття найбільшого та найсучаснішого аеропорту у світі. В ньому працюватимуть роботи, а пасажирам не доведеться стояти в довгих чергах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Найбільший аеропорт світу

Новий міжнародний аеропорт "Аль-Мактум", буде розташований на південному заході від Дубая. Він замінить Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) протягом найближчого десятиліття і, як очікується, стане найзавантаженішим аеропортом у світі. Його площа складатиме 70 квадратних кілометрів.

На його території буде розміщено п’ять паралельних злітно-посадкових смуг, 400 виходів до літаків. Найсучасніші технології дозволять обслуговувати до 260 мільйонів пасажирів на рік.

Для порівняння, минулого року аеропорт DXB обслужив 86,9 мільйона пасажирів, що зробило його найзавантаженішим аеропортом світу за обсягом міжнародних перевезень.

Читайте також:

Очікується, що перший етап проєкту буде завершено протягом десяти років, а початкова пропускна здатність становитиме 150 мільйонів пасажирів на рік. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва). 

Також Новини.LIVE писали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.

авіарейси аеропорти Дубай
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації