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Главная Транспорт Рядом с Украиной построят самый высокий подвесной мост в Европе

Рядом с Украиной построят самый высокий подвесной мост в Европе

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 12:43
Новый мост в Румынии: когда его построят и чем он уникален
Новый мост в Румынии. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Румынии построят самый высокий подвесной мост в Европе. Он будет проходить через долину реки Ребра недалеко от деревни Парва в Трансильвании. Туристы получат возможность насладиться невероятными видами на горные ландшафты Национального парка Роднейских гор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Timp Online.

Новый мост в Румынии

В городе Парва был подписан контракт на строительство подвесного моста, который будет пролегать через долину Ребры.

Эта инвестиция, ориентировочная стоимость которой составляет около 24 миллионов леев, позволит по-новому насладиться красотой горного ландшафта Родных гор.

Он будет расположен в 45 километрах от границы с Украиной, в Карпатском регионе.

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Подвесной мост длиной 620 метров будет пересекать долину Ребреи. Он может стать самым высоким мостом в Европе и одной из самых зрелищных туристических достопримечательностей Румынии.

Мэр общины Парва Иоан Стругари планирует провести общественные консультации, в рамках которых граждане смогут предложить и выбрать название будущего подвесного моста.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где находится самая страшная железная дорога в мире. По ней поезда спускаются под углом 52 градуса — от такого экстрима у любого волосы встанут дыбом. На такую поездку могут решиться только самые смелые.

Также Новини.LIVE писали о том, где находится самый высокий мост в мире. Его высота достигает рекордных 625 метров. Мост имеет стеклянный пол, и перейти по нему осмелятся только самые смелые.

мост Румыния Европа
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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