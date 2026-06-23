Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Поруч з Україною збудують найвищий підвісний міст в Європі

Поруч з Україною збудують найвищий підвісний міст в Європі

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 12:43
Новий міст Румунії: коли збудують та чим унікальний
Новий міст у Румунії. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У Румунії побудують найвищий підвісний міст у Європі. Він пролягатиме через долину річки Ребра поблизу села Парва у Трансильванії. Туристи отримають можливість насолодитися неймовірними краєвидами гірськими ландшафтами Національного парку Роднейських гір.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Timp Online.

Новий міст у Румунії

У місті Парва було підписано контракт на будівництво підвісного мосту, який пролягатиме через долину Ребреї.

Ця інвестиція, орієнтовна вартість якої становить близько 24 мільйонів леїв, дозволить по-новому насолодитися красою гірського ландшафту Родніських гір. 

Він буде розташований за 45 кілометрів від кордону з Україною, у Карпатському регіоні.

Читайте також:

Підвісний міст, довжиною 620 метрів, перетинатиме долину Ребреї. Він може стати найвищим мостом у Європі та однією з найвидовищніших туристичних атракцій Румунії. 

Мер громади Парва Іоан Стругарі планує провести громадські консультації, в рамках яких громадяни зможуть запропонувати та обрати назву майбутнього підвісного мосту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де розташована наймоторошніша залізниця світу. На ній потяги спускаються під кутом 52 градуси — від такого екстриму в будь-кого волосся стане дибки. На таку поїздку можуть наважитися лише найсміливіші.

Також Новини.LIVE писали, де розташований найвищий міст у світі. Його висота складає рекордні сягає рекордні 625 метри. Міст має скляну підлогу і перейти його наважаться лише найсміливіші.

міст Румунія Європа
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації