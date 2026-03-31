RegioJet планирует расширить сообщение с Украиной

Дата публикации 31 марта 2026 13:26
Поезд RegioJet ждет пассажиров. Фото: regiojet.ua

Чешский частный железнодорожный перевозчик RegioJet планирует сделать маршруты в Европу для украинцев еще доступнее. Компания рассматривает возможность продлить рейс Прага — Чоп до Ужгорода.

Об этом сообщила пресс-служба оператора в ответ на запрос LIGA.net, передает Новини.LIVE.

RegioJet стремится расширить сообщение с Украиной

По данным RegioJet, спрос на поезд Прага — Чоп постоянно растет. В частности, за первый год компания перевезла 75 000 пассажиров, а за второй — более 105 000 путешественников.

Как сообщил владелец RegioJet Радим Янчура, компания стремится развивать это направление и будет искать возможности для расширения сообщения с Украиной.

В частности, в прошлом году Украина построила евроколею стандарта 1435 мм от Чопа до Ужгорода и начала ее электрификацию. Ее протяженность составляет 22 километра.

В частности, летом 2025 года увеличила количество вагонов в Украину с трех до четырех, увеличив количество мест с 200 до 260.

RegioJet остается единственным частным европейским перевозчиком, который осуществляет железнодорожные рейсы в Украину. Билеты довольно доступны для пассажиров и стартуют от 19,6 евро (примерно 1000 гривен).

Как сообщали Новини.LIVE, Leo Express объединился с одним из ведущих автобусных операторов в Балтийском регионе Lux Express. Отныне пассажиры смогут ездить в Эстонию, Латвию и Литву по одному билету с пересадкой в Варшаве. Цены на билеты стартуют от 34,9 евро (примерно 1800 гривен).

Также Новини.LIVE писали, что благодаря проездному билету Deutschland-Ticket за 63 евро туристы могут путешествовать не только по Германии. Проездной распространяется на региональные поезда, путь которых иногда выходит за пределы страны.

Оплатив определенную сумму раз в месяц, вы имеете возможность без переплат посетить Австрию, Нидерланды и другие европейские страны.

Частые вопросы

Какие документы необходимы украинцам для пересечения границы с Чехией?

Для въезда в Чехию в апреле 2026 году украинцам необходимо биометрический загранпаспорт, действующий не менее 180 дней после даты выезда. Также стоит приобрести медицинскую страховку, подготовить выписки с банковских счетов и распечатать бронирование отеля и приглашения от родственников.

Какими поездами RegioJet украинцы могут добраться до стран Европы?

Прямой поезд Прага — Кошице — Чоп соединяет Украину с городами Словакии (Жилина, Кошице) и Чехии (Прага, Парадубице, Оломоуц, Острава).

Запуск поезда Киев — Берлин RegioJet отложил из-за недостроенного пересадочного терминала на станции Мостиська II.

путешествие Чехия поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
