Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
RegioJet планує розширити сполучення з Україною

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 13:26
Потяг RegioJet чекає на пасажирів. Фото: regiojet.ua

Чеський приватний залізничний перевізник RegioJet планує зробити маршрути до Європи для українців ще доступнішими. Компанія розглядає можливість продовжити рейс Прага —Чоп до Ужгорода.

Про це повідомили в пресслужбі перевізника у відповідь на запит LIGA.net, передають Новини.LIVE.

RegioJet прагне розширити сполучення з Україною

За даними RegioJet, попит на потяг Прага —Чоп постійно зростає. Зокрема, за перший рік компанія перевезла 75 000 пасажирів, а за другий — понад 105 000 мандрівників.

Як повідомив власник RegioJet Радім Янчура, компанія прагне розвивати цей напрямок і шукатиме можливості для розширення сполучення з Україною.

Зокрема, минулого року Україна побудувала євроколію стандарту 1435 мм від Чопа до Ужгорода та почала її електрифікацію. Її протяжність складає 22 кілометри.

Зокрема, влітку 2025 року збільшила кількість вагонів до України з трьох до чотирьох, збільшивши кількість місць із 200 до 260.

RegioJet залишається єдиними приватним європейським перевізником, який здійснює залізничні рейси до України. Квитки доволі доступні для пасажирів та стартують від 19,6 євро (приблизно 1000 гривень).

Як повідомляли Новини.LIVE, Leo Express об'єднався p одним із провідних автобусних операторів у Балтійському регіоні Lux Express. Відтепер пасажири зможуть їздити до Естонії, Латвії та Литви за одним квитком із пересадкою у Варшаві. Ціни на квитки стартують від 34,9 євро (приблизно 1800 гривень).

Також Новини.LIVE писали, що завдяки проїзному квитку Deutschland-Ticket за 63 євро туристи можуть мандрувати не лише Німеччиною. Проїзний поширюється на регіональні потяги, шлях яких іноді виходить за межі країни.

Сплативши певну суму раз на місяць, ви маєте можливість без переплат відвідати Австрію, Нідерланди та інші європейські країни.

Часті питання

Які документи необхідні українцям для перетину кордону з Чехією?

Для в'їзду до Чехії у квітні 2026 році українцям необхідно біометричний закордонний паспорт, діючий щонайменше 180 днів після дати виїзду. Також варто придбати медичну страховку, підготувати виписки з банківських рахунків та роздрукувати бронювання готелю та запрошення від родичів.

Якими потягами RegioJet українці можуть дістатись до країн Європи?

Прямий потяг Прага — Кошице — Чоп сполучає Україну з містами Словаччини (Жиліна, Кошице) та Чехії (Прага, Парадубіце, Оломоуц, Острава).

Запуск потяга Київ — Берлін RegioJet відклав через недобудований пересадковий термінал на станції Мостиська II.

подорож Чехія поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації