RegioJet планує розширити сполучення з Україною

Потяг RegioJet чекає на пасажирів.

Чеський приватний залізничний перевізник RegioJet планує зробити маршрути до Європи для українців ще доступнішими. Компанія розглядає можливість продовжити рейс Прага —Чоп до Ужгорода.

Про це повідомили в пресслужбі перевізника у відповідь на запит LIGA.net, передають Новини.LIVE.

RegioJet прагне розширити сполучення з Україною

За даними RegioJet, попит на потяг Прага —Чоп постійно зростає. Зокрема, за перший рік компанія перевезла 75 000 пасажирів, а за другий — понад 105 000 мандрівників.

Як повідомив власник RegioJet Радім Янчура, компанія прагне розвивати цей напрямок і шукатиме можливості для розширення сполучення з Україною.

Зокрема, минулого року Україна побудувала євроколію стандарту 1435 мм від Чопа до Ужгорода та почала її електрифікацію. Її протяжність складає 22 кілометри.

Зокрема, влітку 2025 року збільшила кількість вагонів до України з трьох до чотирьох, збільшивши кількість місць із 200 до 260.

RegioJet залишається єдиними приватним європейським перевізником, який здійснює залізничні рейси до України. Квитки доволі доступні для пасажирів та стартують від 19,6 євро (приблизно 1000 гривень).

Часті питання

Які документи необхідні українцям для перетину кордону з Чехією?

Для в'їзду до Чехії у квітні 2026 році українцям необхідно біометричний закордонний паспорт, діючий щонайменше 180 днів після дати виїзду. Також варто придбати медичну страховку, підготувати виписки з банківських рахунків та роздрукувати бронювання готелю та запрошення від родичів.

Якими потягами RegioJet українці можуть дістатись до країн Європи?

Прямий потяг Прага — Кошице — Чоп сполучає Україну з містами Словаччини (Жиліна, Кошице) та Чехії (Прага, Парадубіце, Оломоуц, Острава).

Запуск потяга Київ — Берлін RegioJet відклав через недобудований пересадковий термінал на станції Мостиська II.