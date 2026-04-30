В Турции проходит испытания первый скоростной поезд: характеристики

Пассажирка едет в скоростном поезде. Фото: turasas.gov.tr, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Турции прошли испытания первого высокоскоростного поезда. Он способен развивать скорость до 225 км/ч. Такие показатели были зафиксированы во второй день испытаний динамического торможения — одного из этапов, который считается критически важным в процессе сертификации всех поездов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Отмечается, что поезд был построен компанией TÜRASAŞ с использованием национальных ресурсов.

По словам министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, скорость 225 км/ч уже на второй день испытаний динамического торможения является значительным достижением для турецкой железнодорожной промышленности.

Событие является знаковым, ведь после прохождения испытаний он станет первым высокоскоростным поездом Турции, построенным отечественной промышленностью.

Он подчеркнул, что поезд за короткое время прошел один из важнейших этапов программы испытаний, что свидетельствует о высоком уровне, которого достигли турецкая инженерия и промышленное производство.

Новый поезд должен успешно пройти дальнейшие этапы испытаний на других высокоскоростных линиях страны.

