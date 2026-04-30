Головна Транспорт Розганяється до 225 км/год: Туреччина випробовує перший надшвидкісний потяг

Дата публікації: 30 квітня 2026 15:12
У Туреччині проходить випробування перший швидкісний поїзд: характеристики
Пасажирка їде у швидкісному потязі. Фото: turasas.gov.tr, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У Туреччині пройшли випробування першого високошвидкісного поїзда. Він здатний розвивати швидкість до 225 км/год. Такі показники були зафіксовані у другий день випробувань динамічного гальмування — одного з етапів, який вважається критично важливим у процесі сертифікації всіх потягів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

Перший високошвидкісний потяг в Туреччині

Зазначається, що поїзд був побудований компанією TÜRASAŞ з використанням національних ресурсів.

За словами міністра транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіра Уралоглу, швидкість 225 км/год вже на другий день випробувань динамічного гальмування є значним досягненням для турецької залізничної промисловості. 

Подія є знаковою, адже після проходження випробувань він стане першим високошвидкісним поїздом Туреччини, побудованим вітчизняною промисловістю.

Читайте також:

Він підкреслив, що поїзд за короткий час пройшов один із найважливіших етапів програми випробувань, що свідчить про високий рівень, якого досягли турецька інженерія та промислове виробництво.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новий потяг має успішно пройти подальші етапи випробувань на інших високошвидкісних лініях країни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Leo Express презентував нові потяги Talgo. Вони можуть розганятися до 200 км/год та вирізняються просторим розміщенням сидінь та низькопідлоговою конструкцією. Вони будуть курсувати не лише на внутрішніх рейсах, а й на міжнародних.

Також Новини.LIVE повідомляли, що PKP Intercity запусти програму лояльності для пасажирів. Вона дає можливість накопичувати бали за кожну поїздку. Ці бали мандрівники потім зможуть обмінювати на безкоштовні квитки.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
