Скидки AirAsia — направления с дешевыми билетами

Малайзийская бюджетная авиакомпания AirAsia порадовала своих пассажиров новыми весенними распродажами. Распродажа BIG SALE распространяеться на 80 % экзотических международных маршрутов.

Весенние скидки AirAsia

Компания продает билеты за бесценок — базовый тариф на некоторые рейсы стоит 0 евро, путешественнику придется оплатить только аэродромные сборы и налоги. Выгодное предложение охватывает 80% направлений по Юго-Восточной Азии и за ее пределами.

Предложение авиаперевозчика действует только до 1 марта включительно и подойдет для тех, кому нужно планировать свой отдых заранее. Акция распространяется на рейсы с 1 июня 2026 года до 27 марта 2027 года.

Акционные направления в Таиланде:

Бангкок — Краби от 12 евро;

Бангкок — Сурат-Тхани от 12 евро.

Акционные международные направления AirAsia из столицы Малайзии:

Куала-Лумпур — Бали (Индонезия) от 45 евро;

Куала-Лумпур — Мальдивы (Мале) от 60 евро.

Компания также предлагает 20% скидку в азиатские столицы Токио и Шанхай. Кроме того, у путешественников есть возможность выгодно добраться из турецкой столицы Стамбула в Куала-Лумпур.

