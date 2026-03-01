Видео
Україна
Видео

Распродажа AirAsia — куда можно отправиться весной от 12 евро

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 21:55
Скидки AirAsia — направления с дешевыми билетами
AirAsia запустила выгодную распродажу. Фото: letstrvl.com.ua, AirAsia. Коллаж: Новини.LIVE

Малайзийская бюджетная авиакомпания AirAsia порадовала своих пассажиров новыми весенними распродажами. Распродажа BIG SALE распространяеться на 80 % экзотических международных маршрутов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Читайте также:

Весенние скидки AirAsia

Компания продает билеты за бесценок — базовый тариф на некоторые рейсы стоит 0 евро, путешественнику придется оплатить только аэродромные сборы и налоги. Выгодное предложение охватывает 80% направлений по Юго-Восточной Азии и за ее пределами.

Предложение авиаперевозчика действует только до 1 марта включительно и подойдет для тех, кому нужно планировать свой отдых заранее. Акция распространяется на рейсы с 1 июня 2026 года до 27 марта 2027 года.

Акционные направления в Таиланде:

  • Бангкок — Краби от 12 евро;
  • Бангкок — Сурат-Тхани от 12 евро.

Акционные международные направления AirAsia из столицы Малайзии:

  • Куала-Лумпур — Бали (Индонезия) от 45 евро;
  • Куала-Лумпур — Мальдивы (Мале) от 60 евро.

Компания также предлагает 20% скидку в азиатские столицы Токио и Шанхай. Кроме того, у путешественников есть возможность выгодно добраться из турецкой столицы Стамбула в Куала-Лумпур.

Ранее пилот объяснил, почему пассажирам на борту самолета рекомендуют включать на смартфоне "авиарежим". Дело в том, что излучения радиоволн способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты и мешают управлять воздушным судном.

Также жена пилота поделилась хитрым лайфхаком с ручной кладью. Она показала, как быстро из трех сумок сделать две. Благодаря такой небольшой хитрости вы сможете легко достать вещи из сумки, например, если захотите сделать маску для лица - она будет у вас под рукой.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
