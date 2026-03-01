Знижки AirAsia — перелік доступних напрямків

AirAsia запустила вигідний розпродаж. Фото: letstrvl.com.ua, AirAsia. Колаж: Новини.LIVE

Малайзійська бюджетна авіакомпанія AirAsia порадувала своїх пасажирів новими весняним розпродажем. Компанія оголосила розпродаж BIG SALE на частину екзотичних міжнародних маршрутів.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Реклама

Читайте також:

Весняні знижки AirAsia

Компанія продає квитки за безцінь — базовий тариф на деякі рейси вартує 0 євро, мандрівнику довдеться сплатити лише аерпоортові збори та податки. Вигідна пропозиція охоплює 80% напрямків Південно-Східною Азією та за її межами.

Пропозиція авіаперевізника діє лише до 1 березня включно та підійде для тих, кому потрібно планувати свій відпочинок заздалегідь. Акція поширюється на рейси з 1 червня 2026 року до 27 березня 2027 року.

Акційні напрямки у Таїланді:

Бангкок — Крабі від 12 євро;

Бангкок – Сурат-Тхані від 12 євро.

Акційні міжнародні напрямки AirAsia зі столиці Малайзії:

Куала-Лумпур — Балі (Індонезія) від 45 євро;

Куала-Лумпур — Мальдіви (Мале) від 60 євро.

Компанія також пропонує 20% знижку до азійськиї столиці Токіо та Шанхая. Окрім того, в мандрівників є можливість вигідно дістатись з турецької столиці Стамбула до Куала-Лумпура.

Раніше пілот пояснив, чому пасажирам на борту літака рекомендують включати на смартфоні "авіарежим". Справа в тому, що випромінювання радіохвиль здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти і заважають керувати повітряним судном.

Також дружина пілота поділилась хитрим лайфхаком із ручною поклажею. Вона показала, як швидко із трьох сумок зробити дві. Завдяки такій невеликій хитрості ви зможете легко дістати речі з сумки, наприклад, якщо захочете зробити маску для обличчя — вона буде у вас під рукою.