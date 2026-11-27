Поезда в Турции. Фото: railwaygazette.com

Турция планирует к 2030 году расширить сеть высокоскоростных железнодорожных сообщений. Общее количество провинций, обслуживаемых прямыми рейсами, должно увеличиться до 32.

Об этом пишет Railway Pro, передает Новини.LIVE.

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Как изменится железнодорожная сеть в Турции

По словам министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, 18 провинций получат железнодорожное сообщение с помощью высокоскоростных поездов YHT (Yüksek Hızlı Tren). В настоящее время эти поезда в Турции обеспечивают прямое сообщение с 14 провинциями, в частности со Стамбулом, Анкарой, Эскишехиром, Коньей, Сивасом, Коджаэли и Эдирне.

В перечень запланированных направлений входят Бурса, Чорум, Кайсери, Нигде, Измир, Ушак, Баликесир, Афьонкарахисар, Мерсин, Адана, Османие, Газиантеп, Адияман, Маниса, Малатья, Кахраманмараш, Игидир и Карс.

Ожидается, что расширение сети улучшит транспортное сообщение между промышленными центрами западной Турции, Центральной Анатолией и восточными регионами страны.

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Одним из проектов, находящихся на завершающей стадии, является высокоскоростное железнодорожное сообщение с Бурсой — важным промышленным центром на северо-западе Турции.

По данным властей, на участке будущей линии уже начались испытания, и ожидается, что эта провинция присоединится к сети YHT в 2027 году.

В настоящее время ведётся строительство железнодорожных линий общей протяжённостью 4 724 км, а проектная документация ещё на 8 458 км уже готова. Также продолжаются проектные работы по ещё 3 985 км маршрутов.

Расширение железнодорожной сети Турции также имеет значение для международных перевозок, в частности для сообщений с Европейским союзом.

Новая инфраструктура, рассчитанная на скорость до 200 км/ч, является частью важного железнодорожного коридора, соединяющего Турцию с Болгарией.

Проект также получает финансирование из европейских фондов и направлен на сокращение времени в пути и увеличение грузоперевозочных мощностей между Европой и Азией.

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