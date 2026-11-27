Потяги в Туреччині. Фото: railwaygazette.com

Туреччина планує до 2030 року розширити мережу високошвидкісних залізничних сполучень. Загальна кількість провінцій із прямим рейсами має зрости до 32.

Про це пише Railway Pro, передає Новини.LIVE.

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Як зміниться залізниця в Туреччині

За словами міністра транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіра Уралоглу, 18 провінцій отримають залізничне сполучення високошвидкісними поїздами YHT (Yüksek Hızlı Tren). Ці потяги у Туреччині наразі забезпечують пряме сполучення з 14 провінціями, зокрема зі Стамбулом, Анкарою, Ескішехіром, Коньєю, Сівасом, Коджаелі та Едірне.

До переліку запланованих напрямків входять Бурса, Чорум, Кайсері, Нігде, Ізмір, Ушак, Балікесір, Афйонкарахісар, Мерсін, Адана, Османіє, Газіантеп, Адіяман, Маніса, Малатья, Кахраманмараш, Ігідір та Карс.

Очікується, що розширення мережі покращить сполучення між промисловими центрами західної Туреччини, Центральною Анатолією та східними регіонами країни.

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Одним із проєктів, що перебуває на завершальній стадії, є високошвидкісне залізничне сполучення з Бурсою — важливим промисловим центром на північному заході Туреччини.

За даними влади, на ділянці майбутньої лінії вже розпочалися випробування, і очікується, що ця провінція приєднається до мережі YHT у 2027 році.

Наразі ведеться будівництво залізничних ліній загальною довжиною 4 724 км, а проєктна документація для ще 8 458 км вже готова. Також тривають проєктні роботи щодо ще 3 985 км маршрутів.

Розширення залізничної мережі Туреччини також має значення для міжнародних перевезень, зокрема для сполучень з Європейським Союзом.

Нова інфраструктура, розрахована на швидкість до 200 км/год, є частиною важливого залізничного коридору, що з’єднує Туреччину з Болгарією.

Проєкт також отримує фінансування з європейських фондів і має на меті скоротити час у дорозі та збільшити вантажоперевізні потужності між Європою та Азією.

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