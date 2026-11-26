Поезд Czech Railways. Фото: Czech Railways/Facebook

Главный железнодорожный оператор Чехии Czech Railways добавил новую функцию. У пассажиров появилась возможность проверить пересадку. Она работает также для поездов других перевозчиков.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

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Czech Railways обновил приложение

Независимо от того, автобус это, самолет или поезд, пропустить пересадку — это всегда неприятно. Пассажиры всегда нервничают, когда задержка на первом отрезке путешествия становится всё длиннее — уже начинаешь подсчитывать шансы успеть на рейс вовремя.

Czech Railways представила функцию "проверить пересадку", которая доступна в мобильном приложении My Train.

Пассажиры, находящиеся в задерживающемся поезде, смогут воспользоваться кнопкой "проверить пересадку", которая отправит запрос диспетчерам оператора. Прямо в приложении появится уведомление о том, будет ли вас ждать следующий поезд.

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Путешественники могут отправить запрос на проверку примерно за 15 минут до запланированного отправления следующего поезда. Услуга работает как на поездах Czech Railways, так и на поездах других перевозчиков.

Генеральный директор оператора Ленка Гамплова пояснила, что в компании стремятся к тому, чтобы пассажиры получали как можно больше полезной информации на свои мобильные телефоны и могли на основе этих данных принимать лучшие и удобные решения.

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