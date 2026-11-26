Потяг Czech Railways. Фото: Czech Railways/Facebook

Головний залізничний оператор Чехії Czech Railways додав нову функцію. В пасажирів з'явилась можливість перевірити пересадку. Вона працює також для поїздів інших перевізників.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

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Czech Railways оновив додаток

Незалежно від того, чи це автобус, літак чи поїзд, пропустити пересадку — це завжди неприємно. Пасажири завжди нервуються, коли затримка на першому відрізку подорожі стає дедалі довшою — вже починаєш підраховувати шанси встигнути на рейс вчасно.

Czech Railways презентував функцію "перевірити сполучення", яка доступна в мобільному додатку My Train.

Пасажири, які перебувають у поїзді, що затримується, зможуть скористатися кнопкою "Перевірити сполучення", яка надішле запит диспетчерам оператора. Безпосередньо в додатку прийде сповіщення про те, чи чекатиме на вас наступний поїзд.

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Мандрівники можуть надіслати запит на перевірку приблизно за 15 хвилин до запланованого відправлення наступного поїзда. Послуга працює як на поїздах Czech Railways, так і на поїздах інших перевізників.

Гендиректор оператора Ленка Гамплова пояснила, що в компанії прагнуть, щоб пасажири отримували якомога більше корисної інформації у своїх мобільних телефонах і могли на основі цих даних приймати кращі та зручні рішення.

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