Сколько стоит перевозка животных в Укрзализныце и как оформить билет

Путешествие с животным в УЗ — что нужно знать до покупки билета
Для украинцев путешествия с котами, собаками или даже попугаями и грызунами — давно не экзотика. Но именно здесь у многих начинаются проблемы: кто-то не знает, нужен ли билет на животное, а кто-то просто боится, что не пустят в вагон.
Сколько стоит билет для животного
Плата за перевозку собак, кошек и птиц в пассажирских вагонах оплачивается за животное или за место по тарифу перевозки багажа в 20 кг. Оформление перевозки осуществляется по багажной квитанции. Конкретная цена багажной квитанции зависит от направления и дальности поездки.
"Стоимость билета на домашнего любимца — такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении Укрзализныци вместе с приобретением билетов для себя. Если вы вдруг забыли приобрести сразу — не волнуйтесь, с очередным обновлением приложения мы дали возможность докупить этот перевозочный документ к уже приобретенному билету, не обращаясь для этого в кассу", — подчеркнули в "Укрзализныце".
Как правильно оформить билет
Есть два варианта оформления билета для животных:
- онлайн: при покупке билета поставить галочку "животные";
- офлайн: сразу сказать кассиру, что едете с любимцем и приобрести билет.
Правила перевозки маленьких животных
Здесь правила УЗ довольно лояльны, но есть несколько важных нюансов:
- животное должно быть в переноске;
- дно переноски должно быть твердым и водонепроницаемым;
- без переноски мелких животных не пустят.
Кстати, их можно перевозить без выкупа дополнительных мест в обычных вагонах. А вот в купе или СВ — только если выкупили все свободные места и животное все время будет сидеть в переноске.
Отдельное купе для больших собак
Для собак от 45 см в холке правила жестче:
- обязательно намордник и поводок;
- только в отдельном купе;
- нужно выкупить все места в купе.
Это связано с комфортом и безопасностью других пассажиров.
