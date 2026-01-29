Видео
Главная Транспорт Путешествие с животным в УЗ — что нужно знать до покупки билета

Путешествие с животным в УЗ — что нужно знать до покупки билета

Дата публикации 29 января 2026 08:55
Сколько стоит перевозка животных в Укрзализныце и как оформить билет
Собака. Фото: Unsplash

Для украинцев путешествия с котами, собаками или даже попугаями и грызунами — давно не экзотика. Но именно здесь у многих начинаются проблемы: кто-то не знает, нужен ли билет на животное, а кто-то просто боится, что не пустят в вагон.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как приобрести билет на домашнего любимца и сколько он стоит.

Читайте также:

Сколько стоит билет для животного

Плата за перевозку собак, кошек и птиц в пассажирских вагонах оплачивается за животное или за место по тарифу перевозки багажа в 20 кг. Оформление перевозки осуществляется по багажной квитанции. Конкретная цена багажной квитанции зависит от направления и дальности поездки.

"Стоимость билета на домашнего любимца — такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении Укрзализныци вместе с приобретением билетов для себя. Если вы вдруг забыли приобрести сразу — не волнуйтесь, с очередным обновлением приложения мы дали возможность докупить этот перевозочный документ к уже приобретенному билету, не обращаясь для этого в кассу", — подчеркнули в "Укрзализныце".

Как правильно оформить билет

Есть два варианта оформления билета для животных:

  • онлайн: при покупке билета поставить галочку "животные";
  • офлайн: сразу сказать кассиру, что едете с любимцем и приобрести билет.

Правила перевозки маленьких животных

Здесь правила УЗ довольно лояльны, но есть несколько важных нюансов:

  • животное должно быть в переноске;
  • дно переноски должно быть твердым и водонепроницаемым;
  • без переноски мелких животных не пустят.

Кстати, их можно перевозить без выкупа дополнительных мест в обычных вагонах. А вот в купе или СВ — только если выкупили все свободные места и животное все время будет сидеть в переноске.

Отдельное купе для больших собак

Для собак от 45 см в холке правила жестче:

  • обязательно намордник и поводок;
  • только в отдельном купе;
  • нужно выкупить все места в купе.

Это связано с комфортом и безопасностью других пассажиров.

Ранее мы сообщали, кто имеет право оставлять вещи под нижней полкой в поездах Укрзализныци.

Также узнайте о правилах для пассажиров УЗ — кого могут "снять" с поезда в 2026 году.

Укрзализныця путешествие домашние питомцы билеты пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
