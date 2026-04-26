SNCB ввела маркерные отметки: что изменилось для пассажиров

Поезд SNCB доставляет пассажиров. Фото: voyages-d-affaires.com

Бельгийская железнодорожная компания SNCB ввела изменения для пассажиров. Перевозчик ввел зоны размещения на платформах с пометками, где будут останавливаться вагоны. Соответствующие отметки должны облегчить посадку и сократить задержки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RAILWAY PRO.

SNCB вводит маркерные отметки на платформах для ускорения посадки

В приложении бельгийского оператора SNCB пассажиры могут увидеть, где будет останавливаться каждый вагон относительно обозначенных зон на платформе. Они будут обозначаться буквами A, B, C и D.

В компании подчеркнули, что такие изменения станут особенно полезным для пассажиров, которые ищут вагон определенного типа, в частности, вагон для людей с инвалидностью, вагон с местами для велосипедов, вагон первого класса или вагон, зарезервированный для групп. Они смогут занять нужные места до прибытия поезда.

Новая система была впервые опробована на Центральном вокзале Брюсселя (Бельгия) — там были установлены указатели для разделения платформы на отдельные зоны.

С сентября прошлого года расположение различных вагонов можно было просмотреть в тестовой версии приложения SNCB. Пассажирам понравились такие изменения. После завершения пилотной фазы система будет внедрена на станциях "Гал" и "Брюссельский аэропорт" и на вокзалах других городов.

Новые отметки будут отображаться в приложении (в разделе "состав поезда" в деталях поездки), на экранах и на платформах.

SNCB также ввела в приложении и другие новые функции. В частности, пассажирам теперь будет четко отображаться направление отправления поезда. Кроме того, будут пронумерованы вагоны, при этом вагон № 1 всегда будет расположен впереди.

Кроме того, планировщик путешествий теперь будет четко указывать время пересадок, а в случае перебоев в движении — изменения маршрута будут отображаться в разы понятнее.

