SNCB запровадила маркерні позначки: що змінилось для пасажирів

Потяг SNCB доставляє пасажирів.

Бельгійська залізнична компанія SNCB ввела зміни для пасажирів. Перевізник запровадив зони розміщення на платформах із позначками, де зупинятимуться вагони. Відповідні позначки мають полегшити посадку та скоротити затримки.

SNCB запроваджує маркерні позначки на платформах для прискорення посадки

У додатку бельгійського оператора SNCB пасажири можуть побачити, де зупинятиметься кожен вагон відносно позначених зон на платформі. Вони позначатимуться літерами A, B, C та D.

В компанії підкреслили, що такі зміни стануть особливо корисним для пасажирів, які шукають вагон певного типу, зокрема, вагон для людей з інвалідністю, вагон із місцями для велосипедів, вагон першого класу або вагон, зарезервований для груп. Вони зможуть зайняти потрібні місця до прибуття поїзда.

Нова система була вперше випробувана на Центральному вокзалі Брюсселя (Бельгія) — там було встановлено вказівники для поділу платформи на окремі зони.

З вересня минулого року розташування різних вагонів можна було переглянути в тестовій версії додатку SNCB. Пасажирам сподобались такі зміни. Після завершення пілотної фази система буде впроваджена на станціях "Гал" та "Брюссельський аеропорт" та на вокзалах інших міст.

Нові позначки будуть відображатися в додатку (в розділі "склад поїзда" у деталях поїздки), на екранах та на платформах.

SNCB також запровадила в додатку й інші нові функції. Зокрема, пасажирам тепер буде чітко відображатися напрямок відправлення поїзда. Крім того, будуть пронумеровані вагони, при цьому вагон № 1 завжди буде розташований попереду.

Крім того, планувальник подорожей тепер буде чітко вказувати час пересадок, а в разі перебоїв у русі — зміни маршруту відображатимуться в рази зрозуміліше.

