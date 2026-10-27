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Главная Транспорт Путешествие с питомцем: в какие международные поезда УЗ не пустят без билетов на животное

Путешествие с питомцем: в какие международные поезда УЗ не пустят без билетов на животное

Ua ru
27 октября 2026 15:38
Поездка за границу на поезде УЗ с животными: что нужно знать владельцам четвероногих
Кот в поезде «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

Поездка с четвероногими друзьями за пределы Украины — это ответственное дело, ведь владелец животного должен подготовить документы и сделать прививки. Пассажиры интересуются, нужно ли дополнительно покупать билет Укрзализныци для хвостатого питомца.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Поездка за границу на поезде УЗ с животными

Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика, как добавить информацию на международное сообщение и сколько нужно заплатить за билет, если она будет путешествовать в вагоне вместе со своим питомцем.

"На вокзале говорят, что вообще не нужно, проводники говорят, что нужно, а на горячей линии отвечает робот", — добавила она.

Согласно правилам перевозки, владелец животного должен приобрести перевозной билет. Это документ, дающий право путешествовать с питомцем или перевозить багаж весом более 36 кг.

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Перевозной билет пассажир может приобрести вместе с билетом на поезд. В компании добавили, что оформлять этот документ на рейсы в Польшу не нужно.

Что, кроме билета, необходимо для выезда с животным

Для путешествий с животными необходим ветеринарный паспорт международного образца и действующий международный сертификат о состоянии здоровья животного от Госпродпотребслужбы.

Согласно требованиям Европейского Союза, для путешествия с кошкой, собакой или хорьком необходимо, помимо паспорта и сертификата:

  • микрочип или четкая татуировка у животного, нанесенная до 3.07.2011;

  • действующая прививка против бешенства;

  • результат исследования на титр антирабических антител.

Для путешествия с небольшой собакой, кошкой или птицей на международных рейсах понадобится контейнер-переноска, рюкзак-переноска или другой временный домик с водонепроницаемым абсорбирующим дном и ветеринарные документы.

Для поездки с крупной собакой (выше 45 см в холке) потребуется:

  • поводок,

  • намордник,

  • билет для питомца.

Крупных собак нельзя перевозить в поездах:

  • Варшава — Рава-Русская;
  • Братислава — Чоп;
  • Мукачево — Кошице;
  • на других международных рейсах с сидячими местами.

В вагонах "Купе", "Люкс" и RIC необходимо выкупить все места. В поездах "Интерсити+", следующих за границу, с крупной собакой можно ехать только на территории Украины, если выкупить все места, расположенные одним блоком в ряду.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци из Киева в Варшаву в октябре 2026 года. Сейчас между Киевом и Варшавой ежедневно курсирует поезд 067 К, который отправляется из Киева в 19:29 и останавливается в Хелме в 06:18. Путь в среднем занимает 15 часов.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине планируют реформировать Укрзализныцю. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. УЗ останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.

Укрзализныця правила животные билеты выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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