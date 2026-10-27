Поездка за границу на поезде УЗ с животными: что нужно знать владельцам четвероногих

Путешествие с питомцем: в какие международные поезда УЗ не пустят без билетов на животное
Поездка с четвероногими друзьями за пределы Украины — это ответственное дело, ведь владелец животного должен подготовить документы и сделать прививки. Пассажиры интересуются, нужно ли дополнительно покупать билет Укрзализныци для хвостатого питомца.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.
Поездка за границу на поезде УЗ с животными
Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика, как добавить информацию на международное сообщение и сколько нужно заплатить за билет, если она будет путешествовать в вагоне вместе со своим питомцем.
"На вокзале говорят, что вообще не нужно, проводники говорят, что нужно, а на горячей линии отвечает робот", — добавила она.
Согласно правилам перевозки, владелец животного должен приобрести перевозной билет. Это документ, дающий право путешествовать с питомцем или перевозить багаж весом более 36 кг.
Перевозной билет пассажир может приобрести вместе с билетом на поезд. В компании добавили, что оформлять этот документ на рейсы в Польшу не нужно.
Что, кроме билета, необходимо для выезда с животным
Для путешествий с животными необходим ветеринарный паспорт международного образца и действующий международный сертификат о состоянии здоровья животного от Госпродпотребслужбы.
Согласно требованиям Европейского Союза, для путешествия с кошкой, собакой или хорьком необходимо, помимо паспорта и сертификата:
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микрочип или четкая татуировка у животного, нанесенная до 3.07.2011;
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действующая прививка против бешенства;
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результат исследования на титр антирабических антител.
Для путешествия с небольшой собакой, кошкой или птицей на международных рейсах понадобится контейнер-переноска, рюкзак-переноска или другой временный домик с водонепроницаемым абсорбирующим дном и ветеринарные документы.
Для поездки с крупной собакой (выше 45 см в холке) потребуется:
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поводок,
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намордник,
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билет для питомца.
Крупных собак нельзя перевозить в поездах:
- Варшава — Рава-Русская;
- Братислава — Чоп;
- Мукачево — Кошице;
- на других международных рейсах с сидячими местами.
В вагонах "Купе", "Люкс" и RIC необходимо выкупить все места. В поездах "Интерсити+", следующих за границу, с крупной собакой можно ехать только на территории Украины, если выкупить все места, расположенные одним блоком в ряду.
Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци из Киева в Варшаву в октябре 2026 года. Сейчас между Киевом и Варшавой ежедневно курсирует поезд 067 К, который отправляется из Киева в 19:29 и останавливается в Хелме в 06:18. Путь в среднем занимает 15 часов.
Также Новини.LIVE писали, что в Украине планируют реформировать Укрзализныцю. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. УЗ останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.