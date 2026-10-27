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Головна Транспорт Подорож з улюбленецем: в які міжнародні потяги УЗ не пустять без квитків на тварину

Подорож з улюбленецем: в які міжнародні потяги УЗ не пустять без квитків на тварину

Ua ru
27 жовтня 2026 15:38
Поїздка за кордон на потязі УЗ з тваринами: що необхідно знати власникам чотирилапих
Кіт у потязі Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Поїздка із чотирилапими друзями за межі України — це відповідальна справа, адже господар тварини має підготувати документи та зробити щеплення. Пасажири цікавляться, чи необхідно додатково купувати хвостатому квиток Укрзалізниці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads

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Поїздка за кордон на потязі УЗ з тваринами

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, як на міжнародне сполучення додати інформацію і скільки треба оплатити за квиток, якщо вона мандруватиме у вагоні разом зі своїм улюбленцем.

"На вокзалі кажуть що взагалі не потрібно, провідники кажуть що потрібно, а на гарячій лінії відповідає робот", — додала вона.

Відповідно до правил перевезень власник тварини має придбати перевізний квиток. Це документ, який надає право подорожувати з улюбленцем або перевозити багаж вагою понад 36 кг.

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Перевізний квиток пасажир може придбати разом із квитком на потяг. В компанії додали, що не потрібно оформлювати цей документ на рейси до Польщі.

Що, окрім квитка, необхідно для виїзду з твариною

Для подорожей з тваринами необхідний ветеринарний паспорт міжнародного зразка та дійсний міжнародний сертифікат про стан здоров’я тварини від Держпродспоживслужби.

За вимогами Європейського Союзу, для подорожі з котом, собакою або тхором необхідно, окрім паспорту та сертифікату:

  • мікрочіп або чітке татуювання в тварини, нанесене до 3.07.2011;

  •  дійсне щеплення проти сказу;

  •  результат дослідження на титр антирабічних антитіл.

Для подорожі з невеликим собакою, котом або птахом на міжнародних рейсах знадобиться контейнер-переноска, рюкзак-переноска або інший тимчасовий будиночок з водонепроникним абсорбуючим дном та ветеринарні документи. 

Для поїздки із великим собакою (вище 45 см у холці) знадобиться: 

  • повідець,

  • намордник,

  • квиток на улюбленця.

Великих собак не можна перевозити у потягах:

  • Варшава — Рава-Руська;
  • Братислава — Чоп;
  • Мукачево — Кошице;
  • інших міжнародних рейсах з місцями для сидіння. 

У вагонах купе, Люкс та RIC необхідно викупити всі місця. У потягах Інтерсіті+, що прямують за кордон, з великим собакою можна їхати тільки на території України, якщо викупити всі місця, розміщені одним блоком у ряду. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у жовтні 2026 року. Нині між Києвом та Варшавою щодня курсує потяг 067 К, який відправляється з Києва о 19:29 та зупиняється в Хелмі о 06:18. Дорога в середньому займає 15 годин.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Укрзалізниця правила тварини квитки виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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