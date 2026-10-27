Поїздка за кордон на потязі УЗ з тваринами: що необхідно знати власникам чотирилапих

Кіт у потязі Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Поїздка із чотирилапими друзями за межі України — це відповідальна справа, адже господар тварини має підготувати документи та зробити щеплення. Пасажири цікавляться, чи необхідно додатково купувати хвостатому квиток Укрзалізниці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Поїздка за кордон на потязі УЗ з тваринами

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, як на міжнародне сполучення додати інформацію і скільки треба оплатити за квиток, якщо вона мандруватиме у вагоні разом зі своїм улюбленцем.

"На вокзалі кажуть що взагалі не потрібно, провідники кажуть що потрібно, а на гарячій лінії відповідає робот", — додала вона.

Відповідно до правил перевезень власник тварини має придбати перевізний квиток. Це документ, який надає право подорожувати з улюбленцем або перевозити багаж вагою понад 36 кг.

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Перевізний квиток пасажир може придбати разом із квитком на потяг. В компанії додали, що не потрібно оформлювати цей документ на рейси до Польщі.

Що, окрім квитка, необхідно для виїзду з твариною

Для подорожей з тваринами необхідний ветеринарний паспорт міжнародного зразка та дійсний міжнародний сертифікат про стан здоров’я тварини від Держпродспоживслужби.

За вимогами Європейського Союзу, для подорожі з котом, собакою або тхором необхідно, окрім паспорту та сертифікату:

мікрочіп або чітке татуювання в тварини, нанесене до 3.07.2011;

дійсне щеплення проти сказу;

результат дослідження на титр антирабічних антитіл.

Для подорожі з невеликим собакою, котом або птахом на міжнародних рейсах знадобиться контейнер-переноска, рюкзак-переноска або інший тимчасовий будиночок з водонепроникним абсорбуючим дном та ветеринарні документи.

Для поїздки із великим собакою (вище 45 см у холці) знадобиться:

повідець,

намордник,

квиток на улюбленця.

Великих собак не можна перевозити у потягах:

Варшава — Рава-Руська;

Братислава — Чоп;

Мукачево — Кошице;

інших міжнародних рейсах з місцями для сидіння.

У вагонах купе, Люкс та RIC необхідно викупити всі місця. У потягах Інтерсіті+, що прямують за кордон, з великим собакою можна їхати тільки на території України, якщо викупити всі місця, розміщені одним блоком у ряду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у жовтні 2026 року. Нині між Києвом та Варшавою щодня курсує потяг 067 К, який відправляється з Києва о 19:29 та зупиняється в Хелмі о 06:18. Дорога в середньому займає 15 годин.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.