Поезд УЗ Киев—Варшава: сколько стоит билет в октябре 2026 года

Поезд УЗ на вокзале. Фото: Новини.LIVE.

Украинцы могут путешествовать за границу на поездах Укрзализныци. В частности, одним из самых популярных является маршрут из Киева в польскую Варшаву. В польской столице находятся два аэропорта, из которых можно добраться во многие уголки мира.

Новини.LIVE расскажут, сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци из Киева в Варшаву в октябре 2026 года.

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Билеты на поезд до Варшавы

Приобрести билеты в Варшаву сейчас можно только онлайн — через мобильное приложение или официальный сайт Укрзализныци. Пассажирам необходимо пройти авторизацию через Дія.Підпис.

Верификация аккаунтов через Дія.Підпис помогает выявлять возможных перекупщиков и блокировать их профили после проверки.

Заблокированная учетная запись получит специальную отметку, и ее владелец не сможет покупать или возвращать онлайн билеты на поезд Киев — Варшава, даже если удалит приложение и попытается пройти верификацию с другого устройства.

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Между Киевом и Варшавой ежедневно курсирует поезд 067 К. Он отправляется из Киева в 19:29 и останавливается в Хелме в 06:18. Поезд следует до станции Варшава-Западная, куда прибывает в 10:12. В настоящее время поездка занимает 15 часов 43 минуты.

За одно место в купе RIC в октябре 2026 года пассажиру придется заплатить 5 799 грн.



Покупка билетов на поезд Киев — Варшава. Фото: скриншот

Билеты появляются в продаже за 20 календарных дней до даты отправления поезда, в 09:00.

Чтобы приобрести нужные билеты, лучше бронировать их как можно раньше, ведь это направление довольно популярно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему в УЗ могут не работать розетки во время поездки. На ненадлежащее состояние оборудования пожаловалась одна из пассажирок поезда Перемышль — Харьков. Она заявила, что из 4 имеющихся розеток работала только одна.

Также Новини.LIVE писали, как сэкономить на железнодорожных билетах из Киева в Будапешт. В частности, вместо 4 000 грн заплатить всего 1 155 грн. Украинцы имеют право приобрести "билет солидарности".