Регистрация на рейс Wizz Air в июле 2026 года: что нужно знать пассажирам

Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Путешественники часто выбирают для полетов венгерский лоукостер Wizz Air. Однако стоит учесть, что большинство бюджетных авиакомпаний взимают дополнительную плату за регистрацию на рейс. Чтобы не переплачивать, пассажирам необходимо зарегистрироваться в срок, установленный авиаперевозчиком.

Подробнее об алгоритмах регистрации рассказала опытная туристка dashassk_ в TikTok, передает Новини.LIVE.

Регистрация на рейс Wizz Air

Пройти регистрацию на рейс можно как в приложении, так и на сайте Wizz Air. В частности, в приложении необходимо выбрать "Зарегистрироваться на ваш рейс".

"Далее мы выбираем всех пассажиров, для которых планируем пройти регистрацию. После выбора нажимаем "Далее". Если мы по-прежнему не хотим доплачивать за места, нажимаем "Продолжить со случайным местом"", — рассказала путешественница.

После того как вы заполните данные о багаже, появится список дополнительных услуг. Их можно пролистать, нажав "Далее".

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На следующем шаге вам будет доступна информация о том, какие предметы запрещены к перевозке. Вы ознакомьтесь с этим списком, прокрутите вниз и нажмите "Принять и продолжить".

"Когда вы увидите кнопку "Показать посадочные талоны" и рядом со своим именем увидите номер места, это означает, что вы успешно прошли регистрацию на рейс и теперь у вас есть полноценный билет. Чтобы увидеть свой билет, вам просто нужно нажать "Показать посадочные талоны", — добавила она.

@dashassk_ УТОЧНЕНИЕ👀 В Wizz Air онлайн-регистрация закрывается за 3 часа до вылета!!! Перепутала с Ryanair, ай-эм-соу-сори!!! Скоро будет ещё видео по RyanAir👀 ♬ оригинальная аудиозапись — Даринка-путешественница🌎

Путешественница порекомендовала дополнительно сделать скриншот и сохранить его у себя в телефоне.

Для полётов за пределы Шенгена, в частности, из Польши на Кипр, потребуется дополнительно ввести паспортные данные, чтобы подтвердить подлинность документа.

"Если, например, у вас возникла какая-то ошибка и у вас, например, написано, что вам нужно подойти к стойке регистрации, что у вас недействительный билет или он выделен серым цветом, не паникуйте, все в порядке, главное — пройти регистрацию", — успокоила она.

Путешественница пояснила, что нужно будет подойти к стойке регистрации, и сотрудники дополнительно проверят ваши документы. Такая процедура не предусматривает никаких доплат.

Согласно правилам Wizz Air, доплата взимается только за регистрацию в аэропорту, если пассажир не успел заранее пройти процедуру на сайте или в приложении.

Ранее Новини.LIVE сообщили, что Wizz Air добавил услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполя в Италии. Маршруты начали действовать 12 мая 2026 года. Они соединили этот популярный итальянский город с Балеарскими островами.