Реєстрація на рейс Wizz Air у липні 2026 року: що варто знати пасажирам

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Мандрівники часто обирають для польотів угорський лоукостер Wizz Air. Проте варто врахувати, що більшість бюджетних авіакомпаній додаткову плату за реєстрацію на рейс. Щоб не переплачувати, пасажири мають зареєструватися у визначений авіаперевізником термін.

Детальніше про алгоритми check-in розповіла досвідчена туристка dashassk_ в TikTok, передає Новини.LIVE.

Реєстрація на рейс Wizz Air

Пройти check-in на рейс можна як в додатку, так і на сайті Wizz Air. Зокрема, в додатку необхідно обрати "зареєструватися на вашому рейсі".

"Далі ми вибираємо всіх пасажирів, для яких ми плануємо проходити check-in. Після того, як обрали, тиснемо "Далі". Якщо ми все ще не хочемо доплачувати за місця, ми натискаємо "Продовжити з випадковим місцем"", — розповіла мандрівниця.

Після того, як ви заповните дані про багаж, випаде список додаткових послуг. Їх можна прогорнути, натиснувши "Далі".

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Наступним кроком вас буде доступна інформація про те, які речі заборонені для перевезення. Ви ознайомлюєтеся з цим списком, прогортаєте вниз та натискаєте "Приняти та продовжити".

"Коли ви побачите кнопку "Показати посадкові талони" і будете бачити біля свого імені номер місця, це означає, що ви успішно пройшли реєстрацію на рейс і тепер у вас є повноцінний квиток. Для того, щоб побачити свій квиток, ви просто натискаєте "Показати посадкові талони", — додала вона.

@dashassk_ УТОЧНЕННЯ👀 У візейр онлайн чекін закривається за 3 годинки бл вильоту!!! Наплутала з райнейр, ай ем соу сорі!!! скоро буде ще відео по RyanAir👀 ♬ оригінальний аудіозапис - Даринка-мандрівниця🌎

Мандрівниця порекомендувала додатково його заскріншотити та зберегти його собі в телефоні.

Для польотів за межі Шенгену, зокрема, з Польщі до Кіпру, то треба буде додатково потрібно ввести паспортні дані, щоб верифікувати свій документ.

"Якщо, наприклад, у вас виникла якась помилка і у вас, наприклад, написано, що вам потрібно підійти на стійку реєстрації, що у вас не дійсний квиток або він світиться сіреньким, не панікуйте, все окей, вам головне пройти реєстрацію", — заспокоїла вона.

Мандрівниця пояснила, що треба буде підійти на стійку реєстрації і працівники додатково перевірять ваші документи. Така процедура не передбачає жодних доплат.

За правилами Wizz Air, доплата стягується лише за реєстрацію в аеропорту, якщо пасажир не встиг заздалегідь процти процедуру на сайті чи в додатку.

Раніше Новини.LIVE розповіли, що Wizz Air додав послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь в Італії. Маршрути стартували 12 травня 2026 року. Вони з'єднали це популярне італійське місто з Балеарськими островами.