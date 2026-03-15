Пассажирам Ryanair рекомендуют брать в самолет картонные коробки

Пассажирам Ryanair следует брать с собой на борт самолета картонные коробки. Эксперт по упаковке поделился важными советами для пассажиров, которые позволят брать с собой в разы больше вещей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Как правильно паковать ручную кладь в самолет Ryanair

Прошлым летом авиакомпания в соответствии с правилами ЕС увеличила размеры ручной клади на 20 %. С сентября 2025 года пассажиры, путешествующие по базовому билету, получили возможность без доплат брать на борт сумку размером до 40 см × 30 см × 20 см весом до 10 кг.

Специалист по упаковке Том Шотт из компании Schott Packaging предупредил путешественников о том, что такие "поблажки" очень стимулируют желание брать с собой в самолет побольше вещей.

"Настоящая победа для пассажиров — это умение рационально использовать разрешенный объем, упаковывая вещи по определенной системе", — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что мягкие сумки теряют объем и легкая картонная коробка, плотно вставленная внутрь сумки, создаст жесткий каркас, что позволит эффективно использовать каждый ее уголок и предотвратить образование выпуклостей, которые привлекают внимание персонала авиакомпании.

"Положите небольшую прочную коробку в центр вашей сумки, обложив ее одеждой. Это создаст защищенную от повреждений зону для зарядных устройств, адаптеров и туалетных принадлежностей, предотвращая их повреждение и утечку жидкости", — добавил специалист.

Он также порекомендовал заранее спланировать содержимое чемодана. Специалист советует предварительно разложить все вещи на полу в пределах размером 40 см × 30 см, поскольку это "дает реальное представление о том, что поместится, и помогает логично и быстро сформировать пакеты вещей".

