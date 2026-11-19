Самолет авиакомпании Royal Jordanian Airlines. Фото: Royal Jordanian Airlines/Facebook

Одна из опытных путешественниц поделилась своим опытом полета на самолете Royal Jordanian Airlines. Национальная авиакомпания Иордании выполняет международные рейсы на четырех континентах. Туристка рассказала, стоит ли тратить деньги на билеты этого перевозчика.

Соответствующий ролик опубликовала пользовательница dashassk_ в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Условия для пассажиров в самолетах Royal Jordanian Airlines

Путешественница рассказала, что её полёт из Вены в Амман длился всего 4 часа. По её словам, сиденья в самолётах авиакомпании довольно удобные, и их даже можно опускать. Однако пространства для ног в Royal Jordanian Airlines не намного больше, чем в европейских лоукостерах Ryanair и Wizz Air.

На сиденьях установлены специальные экраны, благодаря которым пассажиры также могут следить за ходом полёта или просто развлекаться в самолёте.

"Экранчик — это действительно классно, потому что можно смотреть на пейзажи в режиме онлайн с двух ракурсов с камеры, следить за тем, куда мы прилетаем. Вы также можете посмотреть фильм или послушать музыку", — поделилась туристка.

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Она добавила, что в самолетах Royal Jordanian Airlines кормят очень вкусно. В частности, на рейсе в Амман пассажирам подавали рыбу с рисом, а на обратном — курицу с овощами.

Пассажирка добавила, что напитки на борту самолета можно выбирать по своему вкусу, никаких ограничений нет.

Девушка призналась, что перелет туда и обратно обошелся ей в 280 евро, что довольно бюджетно для такого уровня сервиса в самолетах.

Ранее Новини.LIVE рассказала, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали, что airBaltic запустила для путешественников игру Spooky Shake&Win. Участники смогут получить баллы Airbaltic Club и другие сюрпризы. Пассажиру нужно встряхнуть свой смартфон и дождаться сообщения от перевозчика.