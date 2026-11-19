Літак Royal Jordanian Airlines. Фото: Royal Jordanian Airlines/Facebook

Одна із досвідчених мандрівниць показала свою мандрівку на літаку Royal Jordanian Airlines. Національна авіакомпанія Йорданії виконує міжнародні рейси на чотирьох континентах. Туристка розповіла, чи варто витрачати кошти на квитки перевізника.

Відповідний ролик опублікувала користувачка dashassk_ в TikTok, передає Новини.LIVE.

Реклама

Умови для пасажирів в літаках Royal Jordanian Airlines

Мандрівниця розповіла, що її політ з Відня до Амману тривав всього 4 години. За її словами, сидіння в літаках авіакомпанії доволі зручні і їх навіть можна опускати. Проте простору для ніг у Royal Jordanian Airlines не відчутно більше за європейські лоукостери Ryanair та Wizz Air.

На сидіннях розташовані спеціальні екрани, завдяки яким пасажири також можуть слідкувати за польотом чи просто розважати себе в літаку.

"Екранчик — це реально класно, тому що можна дивитися на краєвиди в онлайн режимі з двох ракурсів з камери, слідкувати за тим, де ми прилітаємо. Ви також можете дивитися фільм чи послухати музику", — поділилась туристка.

Читайте також:

Вона додала, що годують у літаках Royal Jordanian Airlines супер смачно. Зокрема, на рейсі Амману пасажирам видавали рибку з рисом, а назад — курку з овочами.

Пасажирка додала, що напої на борту літака ви можете обирати за власним смаком, не встановлено жодних лімітів.

Дівчина зізналась, що переліт у дві сторони обійшовся їй у 280 євро, що доволі бюджетно для такого рівня сервісу у літаках.

Раніше Новини.LIVE розповіла, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

Також Новини.LIVE писали, що airBaltic запустила для мандрівників гру Spooky Shake&Win. Учасники зможуть отримати бали Airbaltic Club та інші сюрпризи. Пасажиру треба потрусити свій смартфон та дочекатися повідомлення від перевізника.