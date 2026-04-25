Главная Транспорт Путешественница показала инклюзивный вагон УЗ: как выглядит (фото)

Дата публикации 25 апреля 2026 17:55
Инклюзивный вагон УЗ: отличается ли он от обычного (фото)
Человек в кресле колесном путешествует на поезде. Фото: Укрзализныця/Facebook

Прошлым летом Укрзализныця презентовала первый безбарьерный вагон для групп пассажиров на кресле колесном. Он полностью адаптирован для путешествий пассажиров на креслах колесных.

Один из таких вагонов показала пользовательница catherina.schulz в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Чем инклюзивные вагоны отличаются от обычных

Путешественница показала условия в инклюзивном вагоне в составе поезда Одесса — Киев. Девушка ехала в нем впервые и была приятно удивлена комфортными условиями.

Коридор, туалет и купе в инклюзивном вагоне немного просторнее обычного. В поезде очень чисто, в туалетах оборудованы пеленальные столики, специальные держатели для костылей и тростей, и кнопка "Sos", на случай, если пассажиру станет плохо и понадобится помощь.

"Видно, что о людях подумали. Проводницы максимально вежливые и внимательные. И отдельное вау голосовое сопровождение в вагоне: о поездке, температуре, даже о чае и вкусностях. Я реально не ожидала такого уровня", — поделилась пассажирка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Укрзализныця расширила возможности для пассажиров в приложении. Отныне люди с инвалидностью могут покупать билеты из специального резерва онлайн, без обращения в кассу. При покупке надо нажать "добавить льготу" и ввести номер удостоверения.

Также Новини.LIVE писали, удастся ли сесть в поезд Укрзализныци, если билет был оформлен на другого человека. Перевозчик предупредил, что из-за несовпадения данных в билете и в паспорте пассажира возникнут неприятности при проверке документов. Чтобы их избежать, лучше переоформить посадочный талон в железнодорожной кассе.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
Реклама

