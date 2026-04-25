Инклюзивный вагон УЗ: отличается ли он от обычного (фото)

Путешественница показала инклюзивный вагон УЗ: как выглядит (фото)
Прошлым летом Укрзализныця презентовала первый безбарьерный вагон для групп пассажиров на кресле колесном. Он полностью адаптирован для путешествий пассажиров на креслах колесных.
Один из таких вагонов показала пользовательница catherina.schulz в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.
Чем инклюзивные вагоны отличаются от обычных
Путешественница показала условия в инклюзивном вагоне в составе поезда Одесса — Киев. Девушка ехала в нем впервые и была приятно удивлена комфортными условиями.
Коридор, туалет и купе в инклюзивном вагоне немного просторнее обычного. В поезде очень чисто, в туалетах оборудованы пеленальные столики, специальные держатели для костылей и тростей, и кнопка "Sos", на случай, если пассажиру станет плохо и понадобится помощь.
"Видно, что о людях подумали. Проводницы максимально вежливые и внимательные. И отдельное вау голосовое сопровождение в вагоне: о поездке, температуре, даже о чае и вкусностях. Я реально не ожидала такого уровня", — поделилась пассажирка.
