Інклюзивний вагон УЗ: чи відрізняється від звичайного (фото)

Людина кріслі колісному мандрує на потягу. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Минулого літа Укрзалізниця презентувала перший безбар’єрний вагон для груп пасажирів на кріслі колісному. Він повністю адаптований для подорожей пасажирів на кріслах колісних.

Один із таких вагонів показала користувачка catherina.schulz в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Чим інклюзивні вагони відрізняються від звичайних

Мандрівниця показала умови в інклюзивному вагоні у складі потягу Одеса — Київ. Дівчина їхала в ньому вперше і була приємно вражена комфортними умовами.

Коридор, туалет та купе в інклюзивному вагоні трохи просторіші за звичайний. В потязі дуже чисто, в туалетах обладнані пеленальні столики, спеціальні тримачі для милиць та тростин, та кнопка "Sos", на випадок, якщо пасажиру стане погано та знадобиться допомога.

"Видно, що про людей подумали. Провідниці максимально чемні й уважні. І окремий вау голосовий супровід у вагоні: про поїздку, температуру, навіть про чай і смаколики. Я реально не очікувала такого рівня", — поділилась пасажирка.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця розширила можливості для пасажирів у додатку. Відтепер люди з інвалідністю можуть купувати квитки зі спеціального резерву онлайн, без звернення до каси. Під час купівлі треба натиснути "додати пільгу" та ввести номер посвідчення.

Також Новини.LIVE писали, чи вдасться сісти у потяг Укрзалізниці, якщо квиток було оформлено на іншу людину. Перевізник попередив, що через розбіжність даних у квитку та в паспорті пасажира виникнуть неприємності при перевірці документів. Щоб їх уникнути, краще переоформити посадковий талон у залізничній касі.