Інклюзивний вагон УЗ: чи відрізняється від звичайного (фото)

Мандрівниця показала інклюзивний вагон Укрзалізниці: який вигляд має (фото)
Минулого літа Укрзалізниця презентувала перший безбар’єрний вагон для груп пасажирів на кріслі колісному. Він повністю адаптований для подорожей пасажирів на кріслах колісних.
Один із таких вагонів показала користувачка catherina.schulz в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.
Чим інклюзивні вагони відрізняються від звичайних
Мандрівниця показала умови в інклюзивному вагоні у складі потягу Одеса — Київ. Дівчина їхала в ньому вперше і була приємно вражена комфортними умовами.
Коридор, туалет та купе в інклюзивному вагоні трохи просторіші за звичайний. В потязі дуже чисто, в туалетах обладнані пеленальні столики, спеціальні тримачі для милиць та тростин, та кнопка "Sos", на випадок, якщо пасажиру стане погано та знадобиться допомога.
"Видно, що про людей подумали. Провідниці максимально чемні й уважні. І окремий вау голосовий супровід у вагоні: про поїздку, температуру, навіть про чай і смаколики. Я реально не очікувала такого рівня", — поділилась пасажирка.
