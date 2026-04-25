Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Мандрівниця показала інклюзивний вагон Укрзалізниці: який вигляд має (фото)

Мандрівниця показала інклюзивний вагон Укрзалізниці: який вигляд має (фото)

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 17:55
Інклюзивний вагон УЗ: чи відрізняється від звичайного (фото)
Людина кріслі колісному мандрує на потягу. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Минулого літа Укрзалізниця презентувала перший безбар’єрний вагон для груп пасажирів на кріслі колісному. Він повністю адаптований для подорожей пасажирів на кріслах колісних.

Один із таких вагонів показала користувачка catherina.schulz в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Чим інклюзивні вагони відрізняються від звичайних

Мандрівниця показала умови в інклюзивному вагоні у складі потягу Одеса — Київ. Дівчина їхала в ньому вперше і була приємно вражена комфортними умовами.

Коридор, туалет та купе в інклюзивному вагоні трохи просторіші за звичайний. В потязі дуже чисто, в туалетах обладнані пеленальні столики, спеціальні тримачі для милиць та тростин, та кнопка "Sos", на випадок, якщо пасажиру стане погано та знадобиться допомога.

"Видно, що про людей подумали. Провідниці максимально чемні й уважні. І окремий вау голосовий супровід у вагоні: про поїздку, температуру, навіть про чай і смаколики. Я реально не очікувала такого рівня", — поділилась пасажирка.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця розширила можливості для пасажирів у додатку. Відтепер люди з інвалідністю можуть купувати квитки зі спеціального резерву онлайн, без звернення до каси. Під час купівлі треба натиснути  "додати пільгу" та ввести номер посвідчення.

Також Новини.LIVE писали, чи вдасться сісти у потяг Укрзалізниці, якщо квиток було оформлено на іншу людину. Перевізник попередив, що через розбіжність даних у квитку та в паспорті пасажира виникнуть неприємності при перевірці документів. Щоб їх уникнути, краще переоформити посадковий талон у залізничній касі.

 

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації