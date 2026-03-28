Путешественников предупредили о подорожании авиабилетов в Европе

Люди в аэропорту спешат на свой рейс. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Уже в ближайшее время путешественники, которые планируют рейсы в Испанию, будут вынуждены платить больше. Дело в том, что в апреле существенно вырастут налоги на авиаперелеты. Их поднятие приведет к удорожанию авиабилетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Подорожание авиабилетов

С апреля на некоторых популярных европейских курортах будет введен новый авиационный сбор в размере 36 евро (примерно 1800 гривен). Такие изменения неизбежно приведут к подорожанию билетов для путешественников.

APD - это налог, который авиакомпании платят в налоговую службу Британии (HMRC) за пассажиров, вылетающих из аэропортов страны; ставки налога зависят от расстояния полета и класса путешествия.

Он применяется к пассажирам в возрасте от 16 лет как на внутренних, так и на международных рейсах. Он был впервые введен в 1994 году с целью компенсации влияния авиаперевозок на окружающую среду.

Хотя налог платят авиакомпании, однако такой рост неизбежно приводит к удорожанию авиабилетов для путешественников.

Пассажиры эконом-класса будут платить самый низкий налог на авиаперевозки, тогда как пассажиры бизнес- и первого класса будут платить более высокие сборы. Размер сбора будет зависеть от расстояния полета.

С апреля сборы для пассажиров эконом-класса на внутренних рейсах вырастут с 16 до 18 евро (примерно 800-900 гривен), тогда как тарифы для пассажиров бизнес-класса вырастут с 84 до 142 фунтов (от 5000 до 8200 гривен).

Подорожают билеты в Испанию, Францию, Португалию и Грецию.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что британская компания British Airways планирует запустить самый большой в мире салон бизнес-класса на своем самолете Airbus A380. На самолете будет установлено 110 раскладных кресел с разделительным экраном для обеспечения приватности. Возле каждого кресла будет отдельный шкафчик для хранения вещей.

Также Новини.LIVE писали, что авиакомпания United Airlines в 2026 году запускает новые маршруты длиной до 22 часов. Компания разработала рейсы с одной остановкой. Во время перерыва самолет заправляется, экипаж меняется, а пассажиры во время этих манипуляций будут оставаться в салоне.