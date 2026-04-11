Проезд в метро Киева: как выглядели первые турникеты (видео)

Турникеты в столичном метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Столичный метрополитен уже более 65 лет доставляет пассажиров по городу. Подземка постоянно менялась, ведь пассажиропоток рос. В частности, постоянно пытались придумать, как сократить очереди у входа.

Новини.LIVE подробнее расскажет о том, как в столичной подземке появились первые турникеты.

Первые турникеты в метро Киева

После открытия метро в 1960 году пассажиры спускались в подземку с бумажными билетами. Их на входе проверяли контролеры и отрывали нижнюю часть талона. Однако такие билеты создавали огромные пробки.

Уже в 1963 году на станции "Крещатик" поставили первые автоматические турникеты. Благодаря им можно было зайти в метро забросив в монетоприемник 5 копеек. Это существенно сократило очереди, ведь билеты пассажиры стали покупать реже.

Однако киевляне далеко не сразу "подружились" с этими турникетами. На исторических кадрах заметно, как они не корректно работали и далеко не всегда пропускали пассажиров с первого раза.

Читайте также:

Монетоприемники изменили только в 1991 году, когда подорожал проезд сразу до 15 копеек.

