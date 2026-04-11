Видео
Видео

Пугали пассажиров: как выглядели первые турникеты в метро Киева

Пугали пассажиров: как выглядели первые турникеты в метро Киева

Дата публикации 11 апреля 2026 07:32
Проезд в метро Киева: как выглядели первые турникеты (видео)
Турникеты в столичном метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Столичный метрополитен уже более 65 лет доставляет пассажиров по городу. Подземка постоянно менялась, ведь пассажиропоток рос. В частности, постоянно пытались придумать, как сократить очереди у входа.

Новини.LIVE подробнее расскажет о том, как в столичной подземке появились первые турникеты.

Первые турникеты в метро Киева

После открытия метро в 1960 году пассажиры спускались в подземку с бумажными билетами. Их на входе проверяли контролеры и отрывали нижнюю часть талона. Однако такие билеты создавали огромные пробки.

Уже в 1963 году на станции "Крещатик" поставили первые автоматические турникеты. Благодаря им можно было зайти в метро забросив в монетоприемник 5 копеек. Это существенно сократило очереди, ведь билеты пассажиры стали покупать реже.

Однако киевляне далеко не сразу "подружились" с этими турникетами. На исторических кадрах заметно, как они не корректно работали и далеко не всегда пропускали пассажиров с первого раза.

Монетоприемники изменили только в 1991 году, когда подорожал проезд сразу до 15 копеек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как в столичном метрополитене убирают и моют вагоны. Раз в неделю все вагоны проходят влажную уборку, а в месяц — генеральную. На мытье вагонов несмотря на автоматику тратят не мало воды — около 300 литров на поезд.

Также Новини.LIVE писали о тайне станции метро "Позняки" и ее секретном переходе, о котором даже не догадываются киевляне. За белыми нишами одной из галерей спрятан переход на другую станцию, которую так и не построили.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
