Проїзд у метро Києва: який вигляд мали перші турнікети (відео)

Турнікети в столичному метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Столичний метрополітен вже понад 65 років доставляє пасажирів по місту. Підземка постійно змінювалась, адже пасажиропотік зростав. Зокрема, постійно намагалися вигадати, як скоротити черги біля входу.

Новини.LIVE детальніше розповість про те, як у столичній підземці з'явились перші турнікети.

Перші турнікети в метро Києва

Після відкриття метро в 1960 році пасажири спускались в підземку з паперовими квитками. Їх на вході перевіряли контролери та відривали нижню частину талону. Проте такі квитки створювали величезні затори.

Вже у 1963 році на станції "Хрещатик" поставили перші автоматичні турнікети. Завдяки ним можна було зайти в метро закинувши в монетоприймач 5 копійок. Це суттєво скоротило черги, адже квитки пасажири стали купувати рідше.

Проте кияни далеко не одразу "подружилися" з цими турнікетами. На історичних кадрах помітно, як вони не коректно працювали та далеко не завжди пропускали пасажирів із першого разу.

Монетоприймачі змінили аж у 1991 році, коли здорожчав проїзд одразу до 15 копійок.

